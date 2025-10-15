Ông Nguyễn Doãn Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chiều 15/10, ông Nguyễn Doãn Anh, 58 tuổi, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 với 100% phiếu thuận.

Ông Nguyễn Doãn Anh quê Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông có bằng Đại học ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành, Cao cấp chuyên ngành Quân sự.

Ông Doãn Anh từng làm Phó tư lệnh, rồi Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Quân khu 4. Tháng 11/2022, ông giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và được thăng quân hàm Thượng tướng ngày 20/10/2024.

Ngày 25/10/2024, ông Nguyễn Doãn Anh được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ngày 15/10. Ảnh: Lê Hoàng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20 sáng cùng ngày đã bầu Ban Chấp hành với 69 người, 15 người sau đó được bầu vào Ban Thường vụ. Tỉnh ủy Thanh Hóa ngoài ông Doãn Anh còn có ba Phó bí thư, gồm các ông Nguyễn Hồng Phong (thường trực), Nguyễn Hoài Anh (Chủ tịch UBND) và Trịnh Tuấn Sinh (Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc).

Nằm ở Bắc Trung bộ, Thanh Hóa có diện tích tự nhiên hơn 11.100 km2, dân số khoảng 4,3 triệu. Năm 2024, tổng sản phẩm GRDP của tỉnh đạt gần 319.000 tỷ đồng, xếp thứ 8 cả nước, tốc độ tăng trưởng 12,16%, thuộc nhóm cao nhất toàn quốc.

Thanh Hóa sở hữu nhiều lợi thế như đường biên giới gần 192 km với Lào, bờ biển dài 102 km với cảng biển nước sâu Nghi Sơn - trung tâm công nghiệp trọng điểm quốc gia. Tỉnh còn có tài nguyên du lịch phong phú với các bãi biển nổi tiếng như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa và nhiều khu du lịch lớn khác như Pù Luông, suối cá thần Cẩm Lương, Lam Kinh, di sản thế giới thành nhà Hồ.

Lê Hoàng