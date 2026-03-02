Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo sau 7 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu tổ chức công đoàn.

Tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ sáng 2/3, Phó ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết tại phiên họp ngày 27/2, Bộ Chính trị đã thống nhất để ông Nguyễn Đình Khang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sau đó, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo là ông Đào Ngọc Dung. Các Thứ trưởng gồm các ông Nguyễn Đình Khang, Y Vinh Tơr, ông Y Thông, Nguyễn Hải Trung và bà Nông Thị Hà.

Ông Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nguyễn Đình Khang 59 tuổi, quê Bắc Ninh; thạc sĩ Quản lý kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, 14; Đại biểu Quốc hội khóa 15.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào tháng 7/2019, ông từng giữ nhiều vị trí tại doanh nghiệp và địa phương như Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (nay là Tuyên Quang); Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (nay là Ninh Bình).

Trên cương vị Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang cùng tập thể lãnh đạo tổ chức công đoàn tham gia, đóng góp ý kiến tại Hội đồng Tiền lương quốc gia, góp phần điều chỉnh, tăng lương tối thiểu vùng qua các giai đoạn.

Hằng năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham mưu tổ chức chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể về tiền lương, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động.

Giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, tổ chức công đoàn đã hỗ trợ đoàn viên, người lao động và con của họ bị ảnh hưởng với tổng số tiền khoảng 6.000 tỷ đồng, tương ứng khoảng 10 triệu lượt người thụ hưởng. Nhiều mô hình chăm lo đoàn viên, người lao động được triển khai như Tết sum vầy, mái ấm công đoàn, phiên chợ công nhân, Tháng công nhân.

Vũ Tuân