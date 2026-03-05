Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Nguyễn Anh Tuấn được Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028, ba ngày sau khi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan này.

Ngày 5/3, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành để kiện toàn nhân sự. Hội nghị đồng ý ông Nguyễn Đình Khang thôi tham gia Ban Chấp hành sau khi ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ban Chấp hành đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn vào Ban Chấp hành và bầu ông giữ chức Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 với sự thống nhất tuyệt đối.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết ông ý thức rõ trách nhiệm trong bối cảnh Công đoàn Việt Nam đang đứng trước nhiều yêu cầu, thách thức mới. Ông khẳng định sẽ cùng Đảng ủy và Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phụng sự giai cấp công nhân, đoàn viên và người lao động.

Theo ông, thời gian tới tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo, cống hiến của lực lượng lao động trong phát triển đất nước. Công đoàn cũng sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, tân Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nguyễn Anh Tuấn 47 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, tiến sĩ Quản lý kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông có nhiều năm công tác tại Trung ương Đoàn, từng giữ các chức vụ Phó ban Thanh niên trường học, Chánh văn phòng Trung ương Đoàn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.

Tháng 11/2020, ông được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Trong thời gian này, tổ chức Đoàn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đồng hành với người trẻ trong chuyển đổi số, phát động các phong trào tình nguyện phòng chống Covid-19 và tham gia phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch.

Tháng 7/2022, khi 43 tuổi, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, trở thành Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước thời điểm đó. Trong thời gian công tác tại địa phương, ông cùng tập thể lãnh đạo tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2024, GRDP của tỉnh đạt gần 233.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người khoảng 6.700 USD, gấp khoảng 1,3 lần mức bình quân cả nước. Quy mô kinh tế năm 2025 (trước sáp nhập) khoảng 250.000 tỷ đồng.

Tháng 7/2025, sau khi hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang sáp nhập thành tỉnh Bắc Ninh mới, ông được điều động về Trung ương, giữ chức Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tham gia nghiên cứu và tham mưu các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Anh Tuấn nhận nhiệm vụ Chủ tịch trong bối cảnh Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam bước vào giai đoạn tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ dài hạn và tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chính sách. Thời gian tới, tổ chức Công đoàn dự kiến tiếp tục tham gia thương lượng tại Hội đồng Tiền lương quốc gia về điều chỉnh lương tối thiểu vùng; góp ý sửa đổi Bộ luật Lao động liên quan điều kiện làm việc, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; đồng thời tham gia xây dựng lực lượng lao động hiện đại, nâng cao năng lực bảo vệ quyền lợi người lao động.

Hồng Chiêu