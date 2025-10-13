Ông Medvedev đáp trả đe dọa của ông Trump về tên lửa Tomahawk

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga nói chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ gây "hậu quả tiêu cực cho mọi người", kể cả ông Trump.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Tổng thống Nga sẽ gặp kết cục xấu nếu không giải quyết xung đột Ukraine. Nếu 'người kiến tạo hòa bình' đang đề cập tên lửa Tomahawk, phát biểu này là chưa chuẩn xác. Chuyển giao mẫu tên lửa đó sẽ gây hậu quả tiêu cực cho tất cả mọi người, nhất là ông Trump", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cho biết hôm nay.

Ông Medvedev lưu ý rằng không thể phân biệt giữa tên lửa Tomahawk mang đầu đạn thông thường hay hạt nhân, đồng thời cảnh báo rằng Nga sẽ coi Mỹ là bên khai hỏa chứ không phải Ukraine. "Nga sẽ phản ứng như thế nào? Đúng theo cách như vậy", ông cho hay, dường như ám chỉ khả năng Moskva trả đũa bằng vũ khí hạt nhân.

Ông Medvedev phát biểu tại cuộc họp hồi tháng 3. Ảnh: RIA Novosti

Quan chức Nga bày tỏ hy vọng những phát biểu của Tổng thống Mỹ chỉ là "lời đe dọa suông", tương tự tuyên bố "điều tàu ngầm hạt nhân đến gần Nga hơn".

Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Các phát biểu được Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Washington sẽ không chuyển trực tiếp Tomahawk cho Kiev, nhưng đề cập phương án bán tên lửa cho NATO để liên minh viện trợ Ukraine.

"Tôi có thể sẽ nói với ông Putin rằng nếu chiến tranh không chấm dứt, chúng ta sẽ để ngỏ khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk. Điều đó có thể diễn ra, mà cũng có thể sẽ không xảy ra. Liệu Nga có muốn tên lửa Tomahawk nhắm vào họ không? Tôi nghĩ là không", ông nói.

Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm do tập đoàn RTX của Mỹ sản xuất, được thiết kế để tấn công mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao. Tên lửa thường mang đầu đạn nặng 400-450 kg với tùy chọn nổ mạnh để diệt mục tiêu kiên cố hoặc đạn chùm để vô hiệu hóa lượng lớn khí tài đối phương.

Một số phiên bản Tomahawk được lắp đầu đạn hạt nhân với sức mạnh tương đương tối đa 200.000 tấn thuốc nổ TNT, nhưng đã bị loại biên. Loại đạn này có tầm bắn 1.600-2.500 km tùy biến thể, đồng nghĩa có thể đánh trúng mọi mục tiêu thuộc lãnh thổ nằm ở lục địa châu Âu của Nga, trong đó có thủ đô Moskva, nếu được phóng từ Ukraine.

Mục tiêu tiềm năng của tên lửa Tomahawk nếu được chuyển cho Ukraine. Đồ họa: Kyiv Independent

Tổng thống Putin hồi đầu tháng tuyên bố Washington chuyển Tomahawk hay tên lửa tương tự cho Kiev là "giai đoạn leo thang mới", do quân đội Ukraine không thể vận hành vũ khí tinh vi như vậy nếu thiếu sự can thiệp trực tiếp của binh sĩ Mỹ. Ông Putin cũng khẳng định Nga sẽ tăng cường hệ thống phòng không nếu Mỹ chuyển Tomahawk cho Ukraine.

Một quan chức Mỹ và ba nguồn tin giấu tên cho biết ý tưởng chuyển Tomahawk cho Ukraine là không khả thi, do số tên lửa hiện tại đã được giao cho hải quân Mỹ và sử dụng cho mục đích khác.

Phạm Giang (Theo Reuters, RIA Novosti)