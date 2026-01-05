Ông Medvedev: Chiến dịch của Mỹ ở Venezuela 'bất hợp pháp'

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cho rằng chiến dịch đột kích của Mỹ vào Venezuela là hành động bất hợp pháp, gây bất ổn.

"Tổng thống Venezuela từng nhiều lần tuyên bố rằng mục đích thật sự của chính quyền Mỹ hiện nay là chiếm đoạt dầu mỏ và các nhiên liệu hóa thạch của Venezuela", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 4/1 nói trong cuộc phỏng vấn với TASS. "Và Tổng thống Donald Trump không che giấu điều đó".

Ông Medvedev gọi chiến dịch đột kích của Mỹ vào Venezuela để bắt Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores là "hành vi vi phạm luật pháp quốc tế".

Ông cũng cho rằng hành động của Tổng thống Trump cũng thể hiện sự "nhất quán" trong chính sách của Mỹ. "Ông ấy và đội ngũ của mình đang quyết liệt bảo vệ lợi ích quốc gia, cả về chính trị và kinh tế, bởi Mỹ Latin vừa là sân sau của Mỹ, vừa cung cấp dầu mỏ và các tài nguyên khác", ông Medvedev cho hay.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tại sự kiện gần Moskva hồi tháng 9/2025. Ảnh: AFP

Về cách các nước châu Âu phản ứng với chiến dịch của Mỹ tại Venezuela, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga gọi đây là ví dụ điển hình của "tiêu chuẩn kép". Ông lập luận rằng việc châu Âu hoài nghi về tính chính danh của ông Maduro là "không có cơ sở".

Ông Medvedev cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có thể mất chức "rất sớm", với lập luận rằng nhiệm kỳ của ông Zelensky đã hết từ lâu. Nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng Ukraine đến nay chưa tổ chức tổng tuyển cử để bầu lãnh đạo mới do đang trong tình trạng thiết quân luật.

Quan chức Nga cũng chỉ trích Liên Hợp Quốc (LHQ) không có cơ chế hiệu quả để giải quyết những tình huống như chiến dịch của Mỹ ở Venezuela. Ông Medvedev cho rằng thế giới cần một "cơ chế thực sự và hiệu quả" theo luật quốc tế để có thể đảm bảo cuộc sống an toàn cho hàng tỷ người trên Trái Đất.

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối" nhằm vào Venezuela. Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt ông Maduro.

Ông Maduro bị Văn phòng Công tố liên bang Quận Manhattan, New York truy tố tội khủng bố liên quan đến ma túy, thông đồng nhập khẩu cocaine vào Mỹ, tàng trữ vũ khí hạng nặng và thiết bị hủy diệt chống lại Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Maduro điều hành "chính phủ bất hợp pháp, tham nhũng", thực hiện các hoạt động vận chuyển ma túy quy mô lớn, tuồn hàng nghìn tấn cocaine vào Mỹ. Ông Maduro nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này.

Ông Maduro nói 'chúc mừng năm mới' khi bị áp giải ở New York Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị áp giải tại New York. Video: Nhà Trắng, X/@Dev_Bibhuti

Chính phủ Venezuela chưa công bố con số thương vong và thiệt hại sau cuộc tập kích. Một quan chức cấp cao Venezuela giấu tên tiết lộ rằng ít nhất 40 người, gồm cả quân nhân và dân thường, đã thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ.

Tổng thống Mỹ tuyên bố nước này sẽ "điều hành" Venezuela cho đến khi đảm bảo được quá trình chuyển giao chính quyền an toàn và sửa chữa cơ sở hạ tầng dầu mỏ "hỏng hóc" của nước này. Vợ chồng Tổng thống Maduro trong khi đó bị đưa tới trung tâm giam giữ ở New York và sẽ hầu tòa với cáo buộc buôn bán ma túy.

Ngọc Ánh (Theo TASS, Reuters)