Ông Maduro nói 'chúc mừng năm mới' khi bị áp giải ở New York

Nhà Trắng công bố video Tổng thống Maduro bị lực lượng hành pháp Mỹ áp giải ở New York, trước khi đến nhà giam ở khu Brooklyn.

Nhà Trắng ngày 3/1 đăng video Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mặc quần áo màu đen, đi dép lê và bị nhân viên hành pháp áp giải tại văn phòng Cơ quan phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) ở New York, kèm dòng chú thích "dẫn giải tội phạm".

Trong video, dù bị còng tay, ông Maduro tỏ ra bình thản, mỉm cười và nói "Xin chào. Chúc mừng năm mới" với những người áp giải mặc trang phục của DEA.

Ông Maduro nói 'chúc mừng năm mới' khi bị áp giải ở New York Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị áp giải tại New York. Video: Nhà Trắng, X/@Dev_Bibhuti

Tổng thống Venezuela trước đó được đưa từ căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart đến Manhattan bằng trực thăng. Một video khác cho thấy trực thăng hạ cánh và xe thiết giáp di chuyển vào một công trình ở Manhattan, dường như nhằm áp giải ông Maduro đến nhà tù.

Sở Cảnh sát New York xác nhận một đoàn xe của lực lượng hành pháp đã áp giải Tổng thống Venezuela đến Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở khu Brooklyn, thành phố New York. Nhiều bị can trong các vụ án lớn cấp liên bang ở Mỹ cũng bị giam tại cơ sở này.

Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng dài 25 trang nhằm vào vợ chồng lãnh đạo Venezuela. Ông Maduro đối mặt với các cáo buộc liên quan ma túy và vũ khí, dự kiến xuất hiện tại tòa án liên bang Manhattan vào tuần tới, sớm nhất là ngày 5/1. Vợ ông, bà Cilia Flores, cũng phải ra hầu tòa.

Ông Maduro tại văn phòng DEA ở New York. Ảnh: NY Post

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối" theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt ông Maduro.

Vợ chồng Tổng thống Venezuela bị đưa lên tàu đổ bộ USS Iwo Jima đang hoạt động trên biển Caribe, sau đó ghé vào Guantanamo và được chuyển lên máy bay để về Mỹ.

Huyền Lê (Theo CNN, NY Post)