Ông Maduro tuyên bố 'tôi vô tội' ở tòa án Mỹ

Ông Nicolas Maduro bác bỏ cáo trạng do Mỹ đưa ra, khẳng định mình vô tội, khi dự phiên điều trần tại tòa án ở New York với cáo buộc buôn ma túy.

Ông Nicolas Maduro cùng vợ Cilia Flores sáng 5/1 (tối 5/1 giờ Hà Nội) được trực thăng của Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) đưa từ trung tâm giam giữ ở Brooklyn tới Tòa án Liên bang Daniel Patrick Moynihan ở trung tâm New York, nơi diễn ra phiên điều trần đầu tiên kể từ khi vợ chồng ông bị đặc nhiệm Mỹ bắt trong cuộc đột kích vào thủ đô Caracas.

Ngay từ sáng sớm, bầu không khí quanh tòa án đã nóng lên, với hai nhóm biểu tình tập trung. Một bên bày tỏ ủng hộ ông Maduro, yêu cầu trả tự do cho ông, còn một bên ủng hộ chiến dịch của Tổng thống Trump, buộc cảnh sát phải dựng rào chắn chia tách hai nhóm.

Khoảng 12h, thẩm phán 92 tuổi Alvin K. Hellerstein bước vào phòng xử án, bắt đầu phiên làm việc. Phiên tòa không cho phép chụp ảnh, các phóng viên mô tả ông Maduro xuất hiện trong bộ quần áo tù nhân màu cam, khoác bên ngoài một chiếc áo ngắn tay. Ông đeo tai nghe để nghe phiên dịch, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ thần thái cứng rắn. Bà Flores, ngồi cách chồng hai ghế, cũng mặc trang phục tương tự.

Thẩm phán Hellerstein bắt đầu phiên điều trần bằng cách đọc tóm tắt bản cáo trạng của ông Maduro, nói rằng nhiệm vụ của bản thân là "đảm bảo phiên tòa diễn ra công bằng".

Theo cáo trạng, ông Maduro bị truy tố 4 tội danh: âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, tàng trữ súng máy cùng vật liệu gây nổ và âm mưu tàng trữ những vật này. Bà Flores bị cáo buộc "ra lệnh bắt cóc và giết người" cũng như "nhận hối lộ để dàn xếp cuộc gặp giữa các trùm ma túy và giám đốc Văn phòng Chống Ma túy Quốc gia Venezuela" năm 2007.

Ông Maduro được đưa tới tòa án ở New York bằng trực thăng ngày 5/1. Ảnh: Reuters

Ông Maduro nói rằng đây là lần đầu tiên ông cầm bản cáo trạng của bản thân. Khi thẩm phán Hellerstein hỏi "Ông có muốn tôi đọc cho ông nghe không?", ông Maduro trả lời thông qua người phiên dịch rằng "Tôi muốn tự mình đọc hơn".

Khi được thẩm phán yêu cầu khai danh tính, ông Maduro nói bằng tiếng Tây Ban Nha rằng ông là Tổng thống Venezuela và ông xuất hiện ở đây do "bị bắt cóc", đồng thời nhấn mạnh "tôi vô tội". "Tôi không phạm tội gì cả. Tôi là người đàng hoàng", ông nói.

Barry Pollack, luật sư dày dạn kinh nghiệm từng đại diện cho người sáng lập WikiLeaks Julian Assange, được chỉ định là người bào chữa cho ông Maduro. Luật sư Mark Donnelly ở Houston, bang Texas, làm đại diện pháp lý cho bà Flores.

Vợ ông Maduro sau đó cũng khẳng định bản thân "hoàn toàn vô tội". Trong khi vợ đứng trả lời thẩm phán, ông Maduro dựa lưng vào ghế, hai tay đặt trên tay vịn. Thỉnh thoảng, ông cúi đầu và chắp tay cầu nguyện. Ông bồn chồn và liếc nhìn xung quanh, rồi lại cúi đầu.

Ông Maduro đặc biệt quan tâm đến những ghi chép cá nhân của mình tại phiên điều trần. Ông đã lên tiếng yêu cầu thẩm phán cho phép ông giữ lại các ghi chú này và được thẩm phán Hellerstein chấp thuận với giọng điệu có phần ngạc nhiên

Ông Maduro bị áp giải tới tòa án Ông Maduro cùng vợ được áp giải khỏi trực thăng tới tòa án ở New York ngày 5/1. Video: Guardian

Thẩm phán Hellerstein hỏi công tố viên một câu mang tính chất thủ tục về thời gian bắt giữ vợ chồng ông Maduro. Công tố viên trả lời các bị cáo bị lực lượng thực thi pháp luật Mỹ bắt lúc 11h30 ngày 3/1, song không đề cập đến cuộc đột kích trên lãnh thổ Venezuela lúc 2h sáng hôm đó.

Luật sư Pollack cho biết ông hiện không yêu cầu thân chủ được tại ngoại nhưng có thể sẽ xem xét điều này sau. Ông nhấn mạnh thân chủ của mình là nguyên thủ một quốc gia có chủ quyền và đặt dấu hỏi về "tính hợp pháp của việc quân đội Mỹ bắt ông Maduro".

Luật sư của cả vợ chồng ông Maduro đều nói rằng thân chủ có vấn đề về sức khỏe, cần được chăm sóc, nhưng không nêu cụ thể tình hình.

Phiên điều trần nhanh chóng kết thúc sau khoảng 30 phút, ông Maduro và vợ được dẫn ra bên ngoài để trở về nơi tạm giam tại nhà tù Brooklyn. Thẩm phán Hellerstein cho biết phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra ngày 17/3, bắt đầu cuộc chiến pháp lý dài hơi với ông Maduro.