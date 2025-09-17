Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đương nhiệm, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 17/9, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng gồm 75 người, Ban thường vụ Thành ủy gồm 23 người. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, tiếp tục là người đứng đầu Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ mới.

Bốn Phó bí thư Thành ủy là ông Nguyễn Đình Vĩnh (50 tuổi, Phó bí thư Thường trực), ông Phạm Đức Ấn (55 tuổi, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng), ông Nguyễn Đức Dũng (58 tuổi, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng) và ông Ngô Xuân Thắng (56 tuổi).

Ông Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng, sáng 17/9. Ảnh: Nguyễn Đông

Phát biểu sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới ra mắt, ông Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định quyết tâm cùng tập thể xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy đoàn kết nội bộ và đồng thuận xã hội. Ông cam kết tu dưỡng đạo đức, bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để đưa Đà Nẵng phát triển.

Theo ông, thành phố đặt mục tiêu bứt phá về chất lượng, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội năng động hàng đầu miền Trung, là nơi đáng sống, đáng đầu tư và niềm tự hào của người dân. Thành công sẽ đến từ sự đồng lòng của hệ thống chính trị và nhân dân, với phương châm "nói đi đôi với làm", đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, lấy lợi ích nhân dân làm thước đo cao nhất.

"Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương, sự ủng hộ của các thế hệ đi trước và sự chung sức của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân", ông nói.

Trước đó trong diễn văn khai mạc, ông Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá nhiệm kỳ qua Đà Nẵng đối diện nhiều khó khăn, nhất là dịch Covid-19, song với tinh thần đoàn kết, thành phố cùng Quảng Nam đã kiểm soát dịch, phục hồi kinh tế, củng cố khối đại đoàn kết, đẩy mạnh hạ tầng, giữ vững an sinh, quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại và hội nhập. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ, đòi hỏi Đại hội lần này phải thẳng thắn tự phê bình, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp đột phá.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng, sáng 17/9. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông Lương Nguyễn Minh Triết 49 tuổi, quê xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Nam Phước, TP Đà Nẵng. Ông là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, kỹ sư Công nghệ Silicat.

Ông Triết từng làm Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Chủ tịch Hội sinh viên TP Đà Nẵng, Bí thư quận ủy Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư quận ủy Hải Châu, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Từ tháng 1 đến 6/2021, ông Lương Nguyễn Minh Triết là Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Giai đoạn 1/2024 đến 5/2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và từ 1/7/2025 là Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Đầu tháng 9, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong ba ngày (16-18/9), với chủ đề "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc". Phương châm hành động là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Tính đến 31/8, Đảng bộ TP Đà Nẵng có 97 đảng bộ trực thuộc Thành ủy và chi bộ đặc khu Hoàng Sa (thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ, UBND thành phố), với hơn 139.500 đảng viên.

Nguyễn Đông