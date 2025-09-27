Ông Lê Tiến Châu được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Hải PhòngÔng Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định được ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng công bố tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ Thành phố Hải Phòng sáng 27/9.

Bộ Chính trị cũng chỉ định các ông Đỗ Mạnh Hiến, Lê Ngọc Châu (Chủ tịch UBND TP Hải Phòng), Lê Văn Hiệu (Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng), Phạm Văn Lập (Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng) giữ chức Phó bí thư Thành ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 78 người và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng gồm 20 người.

Đại hội Đảng bộ Thành phố Hải Phòng khai mạc sáng 27/9. Ảnh: Lê Tân

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu 56 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, trình độ tiến sĩ luật. Ông từng công tác tại Đại học Luật TP HCM, làm chuyên viên rồi Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện, Cục trưởng Công tác phía Nam của Bộ Tư pháp tại TP HCM, kiêm Hiệu trưởng trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

Từ tháng 9/2014 đến 1/2016, ông làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp. Đến tháng 1/2016, ông làm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội và tháng 6/2016 làm Thứ trưởng Tư pháp kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Tháng 3/2018, Ban Bí thư chỉ định ông Châu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Ngày 17/4/2018, HĐND tỉnh Hậu Giang bầu ông Châu giữ chức Chủ tịch tỉnh. Tháng 8/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Tháng 5/2021, ông là Phó bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sau đó giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Tháng 1/2023, ông được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi TP Hải Phòng hợp nhất với Hải Dương, ông được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 có 445 đại biểu chính thức đại diện cho 243.544 đảng viên toàn Đảng bộ dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dù trải qua đại dịch Covid-19, bão Yagi, Hải Phòng vẫn là địa phương duy nhất duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số trong 10 năm liên tiếp. Trong khi đó, tỉnh Hải Dương duy trì ở mức tăng trưởng cao, vượt mục tiêu đề ra, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

Sau hợp nhất, TP Hải Phòng mới có diện tích trên 3.190 km2, quy mô dân số hơn 4,6 triệu người (đứng thứ tư cả nước) và là nền kinh tế đứng thứ ba toàn quốc.

Lê Tân