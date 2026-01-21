Ông Lê Minh Trí: Mở rộng diện kiểm soát tài sản để phòng tham nhũng

Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho rằng cần hoàn thiện lộ trình thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng diện kiểm soát tài sản trong toàn xã hội để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Nhân Đại hội Đảng XIV, ông Lê Minh Trí trao đổi với báo chí về kết quả nổi bật nhiệm kỳ Đại hội XIII và nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, nhấn mạnh chống tham nhũng phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng tăng trưởng cao, bền vững.

Ông Lê Minh Trí. Ảnh: Phạm Thắng

- Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, đâu là kết quả nổi bật nhất trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thưa ông?

- Nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Tổng Bí thư đứng đầu tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, kiên trì, toàn diện, bài bản, đạt kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét. Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; được nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ, trở thành phong trào mạnh mẽ từ Trung ương đến địa phương.

Kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát quyền lực được tăng cường, xử lý đồng bộ cả kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự. Nhiều vụ án, vụ việc quy mô lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phương thức tinh vi, có tổ chức kiểu "hệ sinh thái" đã bị phát hiện, xử lý, liên quan các lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, định giá, công chứng tư, thao túng cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, đấu giá, đấu thầu; tác động vào phân bổ ngân sách, đầu tư công và lợi dụng dịch bệnh để tham nhũng, tiêu cực.

Công tác thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát đạt kết quả tốt hơn; phối hợp giữa cơ quan kiểm tra Đảng với các cơ quan tố tụng và giữa các cơ quan tố tụng Trung ương - địa phương chặt chẽ hơn, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV, yêu cầu đặt ra là gì để công tác phòng, chống tham nhũng thực sự phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số?

- Trước hết phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các cấp, các ngành; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm vừa xử lý nghiêm minh, vừa nhân văn, thuyết phục. Yêu cầu quan trọng nhất là phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng để duy trì tăng trưởng hai con số trong nhiều năm tới.

Để làm được điều đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đổi mới tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm; gắn với tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, bảo đảm đồng nhất, đồng bộ, bám sát thực tiễn. Đồng thời cần xác định rõ điều kiện, tiêu chí, cách làm để thực thi hiệu quả các chủ trương về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân, qua đó phát huy nguồn lực cho phát triển.

Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các dự án liên quan đất đai để khơi thông nguồn lực; kịp thời bịt lỗ hổng, sơ hở để không bị lợi dụng tham nhũng; sửa đổi các quy định gây cản trở hoặc thiếu khả thi, tháo gỡ "điểm nghẽn" của nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý và động lực phát triển nhanh, bền vững.

- Đâu là nhóm giải pháp phòng ngừa cần ưu tiên, đặc biệt trong chống lãng phí và bảo vệ người dám đổi mới, thưa ông?

- Cần tăng cường biện pháp phòng ngừa, trong đó nhấn mạnh phòng, chống lãng phí. Một số nội dung trọng tâm là coi trọng việc triển khai chế định Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự, vụ án hành chính để bảo vệ lợi ích công, lợi ích Nhà nước; khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả, hợp tác trong xử lý sai phạm và xem đây là tiêu chí để cân nhắc hình thức, mức độ xử lý phù hợp; tăng phòng ngừa, xử lý sớm vi phạm, giảm xử lý hình sự để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản thất thoát.

Song song, cần tăng công khai, minh bạch trong đời sống xã hội; hoàn thiện lộ trình thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng diện kiểm soát tài sản trong toàn xã hội. Tiếp tục hoàn thiện các thiết chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo hướng không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương.

Cùng với đó, cần nghiên cứu, ban hành chính sách, pháp luật khuyến khích và bảo vệ người đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển; có hành lang pháp lý an toàn để hạn chế rủi ro cho người thực hiện; đồng thời có chế tài với người cố tình né tránh trách nhiệm. Công tác tuyên truyền, giáo dục phải được đẩy mạnh nhằm xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, phải làm tốt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong các cơ quan trực tiếp làm nhiệm vụ này.

Xuân Hoa