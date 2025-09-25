Ông Hoàng Văn Nghiệm tái cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ông Hoàng Văn Nghiệm, 57 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy, được Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 25/9, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 trong tổng số 15 thành viên.

Cùng với việc bầu ông Nghiệm tái cử Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị bầu bà Đoàn Thị Hậu, bà Đoàn Thu Hà và ông Nguyễn Cảnh Toàn giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 có 11 thành viên, ông Vũ Hoàng Quý được bầu làm Chủ nhiệm.

Ông Hoàng Văn Nghiệm phát biểu khi tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, chiều 25/9. Ảnh: Cổng thông tin Lạng Sơn

Ông Hoàng Văn Nghiệm quê ở Lạng Sơn; là thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chính trị, cử nhân thương mại. Xuất phát từ vị trí công chức Sở Thương mại và Du lịch Lạng Sơn, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó phòng, Trưởng phòng Quản lý Du lịch; Phó chủ tịch huyện Bình Gia; Phó giám đốc Sở Thương mại và Du lịch; Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Năm 2010, ông giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn, sau đó là Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình. Ông được bầu làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn từ năm 2015 và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy từ tháng 12/2024.

Vũ Tuân