Ông Hầu A Lềnh tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định được công bố tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang sáng 24/9.

Bộ Chính trị cũng chỉ định bà Lê Thị Kim Dung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan Huy Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ma Thế Hồng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 thành viên, trong đó Ban Thường vụ 22 người. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 13 thành viên, do ông Nguyễn Hưng Vượng làm Chủ nhiệm.

Ông Hầu A Lềnh phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, sáng 24/9. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Ông Hầu A Lềnh 52 tuổi, người dân tộc H’Mông, quê Tả Van, Sa Pa, Lào Cai. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10 và 11, Ủy viên Trung ương khóa 12 và 13. Ông từng là cán bộ Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng), Bí thư Huyện đoàn Sa Pa, Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Sa Pa; sau đó làm Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Năm 2018, ông giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ba năm sau, tháng 4/2021, ông giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Đầu năm 2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Khi Hà Giang và Tuyên Quang sáp nhập, ông tiếp tục được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Tỉnh Tuyên Quang mới rộng 13.700 km2, dân số 1,8 triệu người, nằm ở trung tâm vùng Đông Bắc Bộ, giáp Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai; có 270 km đường biên giới với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Vũ Tuân