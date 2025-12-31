Ông Dương Trung Ý làm Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Ông Dương Trung Ý, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được Bộ Chính trị phân công giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Quyết định điều động nhân sự của Bộ Chính trị với ông Ý được công bố chiều 31/12. Ông Ý đảm nhiệm cương vị mới thay ông Hoàng Trung Dũng đã được điều động làm Phó ban Tổ chức Trung ương chiều cùng ngày.

PGS Dương Trung Ý. Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ông Dương Trung Ý 54 tuổi, quê Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Trước khi làm Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào tháng 9/2020, ông từng trải qua nhiều chức vụ tại đây như Trưởng khoa tại Viện Xây dựng Đảng; Giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản Lý luận chính trị; Vụ trưởng Quản lý khoa học.

Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có chức năng nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lý luận chính trị của Đảng.

Vũ Tuân