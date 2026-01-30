Ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ Chính trị bổ nhiệm Phó giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 14, giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chiều 30/1, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Đoàn Minh Huấn. Ông Huấn đồng thời nhận nhiệm vụ Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Phó trưởng ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Người tiền nhiệm ở vị trí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Xuân Thắng - đã quá tuổi tái cử và không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa 14.

Ông Đoàn Minh Huấn. Ảnh: Tạp chí Cộng sản

Tân Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 55 tuổi, quê Hà Tĩnh; là Phó giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 14; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 (dự khuyết), 13, 14.

Ông từng là giảng viên, Phó trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó giám đốc rồi Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tháng 7/2017, ông giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Từ tháng 3/2023, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Sau khi ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình sáp nhập thành tỉnh Ninh Bình mới vào tháng 6/2025, ông được phân công làm Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp và cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Học viện đồng thời đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Vũ Tuân