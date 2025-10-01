Ông Đặng Xuân Phong làm Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 1/10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, thay ông Trương Quốc Huy. Một ngày trước đó, ông Huy đã được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ông Đặng Xuân Phong 53 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là Phú Thọ. Ông có bằng Tiến sĩ Kinh tế, từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Sau đó, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025, rồi được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ 1/7/2025, ông Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ mới, khi Phú Thọ sáp nhập với Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Ông Đặng Xuân Phong phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình sáng 1/10. Ảnh: Lê Hoàng

Tỉnh Ninh Bình mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định, có 129 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích hơn 3.940 km2, dân số trên 4,4 triệu. Năm 2024, quy mô kinh tế của tỉnh đạt hơn 310.200 tỷ đồng, đứng thứ 14 cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt 81,37 triệu đồng.

Lê Hoàng