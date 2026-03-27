Ông Bùi Văn Khắng tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Bùi Văn Khắng tiếp tục được HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% phiếu tán thành, tại kỳ họp thứ nhất chiều 27/3.

Ông Bùi Văn Khắng 55 tuổi, quê Hưng Yên, từng giữ chức Cục trưởng Hải quan Quảng Ninh, Phó chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 1/2024, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Tài chính. Tháng 9/2025, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; cùng ngày được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm Vũ Văn Diện, Nguyễn Văn Công, Lê Văn Ánh và Nguyễn Thị Hạnh tiếp tục được bầu giữ chức vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ôn Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp. Ảnh: Đỗ Phương

Trước đó vào đầu kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bầu bà Trịnh Thị Minh Thanh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Thanh 53 tuổi, quê Hải Dương, thạc sĩ quản lý kinh tế, từng là Phó bí thư Thành ủy Hạ Long, Giám đốc Sở Tài chính, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Năm 2024, bà được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ trước.

Hai Phó chủ tịch HĐND tỉnh là ông Nguyễn Đức Thành và ông Nghiêm Xuân Cường tiếp tục được bầu giữ chức vụ nhiệm kỳ mới.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV. Ảnh: Đỗ Phương

Quảng Ninh có hơn 1,4 triệu dân, diện tích trên 12.000 km2, gồm khoảng 6.200 km2 đất liền và 6.100 km2 mặt biển, với 22 xã, 30 phường và hai đặc khu Vân Đồn, Cô Tô.

Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 11,89%, quy mô nền kinh tế đạt 368.445 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người khoảng 10.402 USD. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 84.500 tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện đạt 117,8 nghìn tỷ đồng; khách du lịch đạt 21,28 triệu lượt.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 13% và tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 100.000 tỷ đồng.

Lê Tân