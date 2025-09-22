Ông Bùi Văn Khắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Quảng NinhSáng 22/9, ông Bùi Văn Khắng, 54 tuổi, Thứ trưởng Tài chính, nhận quyết định điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tại hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ do Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định chỉ định ông Khắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau đó tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Quảng Ninh bỏ phiếu bầu ông Khắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Phạm Đức Ấn - người được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng từ ngày 8/9.

Ông Bùi Văn Khắng vừa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Xuân Hoa

Ông Bùi Văn Khắng sinh năm 1971, quê Hưng Yên (xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ). Ông từng giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh, Phó chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 1/2024, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Khắng cho biết đây là vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Ông nhấn mạnh bối cảnh mới đòi hỏi tư duy, cách làm mới để bứt phá, điều hành chính quyền hai cấp hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Hiện UBND tỉnh Quảng Ninh có bốn Phó chủ tịch: các ông Vũ Văn Diện, Nguyễn Văn Công, Lê Văn Ánh và bà Nguyễn Thị Hạnh.

Quảng Ninh có hơn 1,4 triệu dân, diện tích hơn 12.000 km2 gồm 6.200 km2 đất liền và 6.100 km2 mặt biển, với 22 xã, 30 phường và hai đặc khu Vân Đồn, Cô Tô.

Năm 2024, GRDP Quảng Ninh tăng 8,42%, quy mô 347.500 tỷ đồng, đứng thứ 7 cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 10.272 USD. Tỉnh thu ngân sách 55.600 tỷ đồng, thu hút 2,8 tỷ USD vốn FDI và đón 19 triệu lượt khách du lịch.

Lê Tân