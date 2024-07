Ông Biden: Mỗi ngày làm Tổng thống là một bài kiểm tra nhận thức

Tổng thống Biden thừa nhận cuộc tranh luận với Donald Trump là "đêm tồi tệ", nhưng khẳng định ông vẫn đủ minh mẫn để tiếp tục nhiệm vụ.

Kênh ABC News của Mỹ tối 5/7 (sáng 6/7 giờ Hà Nội) công bố cuộc phỏng vấn Tổng thống Joe Biden, đánh dấu lần đầu ông xuất hiện trên truyền hình từ sau cuộc tranh luận trực tiếp với đối thủ Donald Trump hồi tuần trước.

Cuộc phỏng vấn một đối một với người dẫn chương trình George Stephanopoulos được coi là nỗ lực mạo hiểm và có tác động lớn với ông chủ Nhà Trắng, nhằm cứu vãn chiến dịch tranh cử đang hứng chịu nhiều áp lực từ các thành viên đảng Dân chủ.

"Hãy bắt đầu với cuộc tranh luận. Ông và nhóm phụ tá thừa nhận đó là đêm tồi tệ", Stephanopoulos hỏi.

"Chắc chắn là vậy", Tổng thống Mỹ đáp lời.

Ông Biden vận động tranh cử tại bang Wisconsin hôm 5/7. Ảnh: AFP

Stephanopoulos đề cập tới phát biểu của cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, trong đó bà đặt câu hỏi liệu đây chỉ là một sự kiện đơn lẻ hay là dấu hiệu cho thấy ông Biden đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. "Tôi nghĩ đây cũng là câu hỏi trong tâm trí của hàng triệu người dân Mỹ", nhà báo này nói thêm.

"Đó là sự kiện đáng buồn, nhưng không thể hiện bất kỳ tình trạng sức khỏe nghiêm trọng nào. Tôi chỉ là quá mệt mỏi và không lắng nghe bản thân trong quá trình chuẩn bị. Đó là đêm tồi tệ", ông Biden cho hay.

Tổng thống Biden, 81 tuổi, thừa nhận bị cảm và thấy "rất mệt mỏi", tiết lộ rằng bác sĩ tháp tùng ông đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 để xác định vấn đề. "Họ muốn kiểm tra tôi có nhiễm trùng hay virus không. Tôi không bị sao, chỉ là một trận cảm lạnh rất tồi tệ", ông nói.

Ông chủ Nhà Trắng không xem lại cuộc tranh luận trên truyền hình, nhưng hiểu rõ tình hình bất lợi sau màn thể hiện của mình. "Đó hoàn toàn là lỗi của tôi, không phải của ai khác. Tôi đã trải qua một đêm tồi tệ", ông Biden cho hay.

Ông bác bỏ những lời kêu gọi tiến hành kiểm tra nhận thức sau khi tranh luận với nhiều lần bị nhịu và nhầm lẫn. "Tôi đã tiến hành bài kiểm tra nhận thức mỗi ngày tôi làm Tổng thống. Ngày nào cũng vậy", ông nói.

"Không ai trong đảng Dân chủ đủ khả năng giành chiến thắng trong cuộc đua tổng thống hơn tôi", ông khẳng định.

Tổng thống Biden vẫn bị khàn giọng và đưa ra những câu trả lời ngập ngừng trong buổi phỏng vấn, điều khó giúp trấn an người ủng hộ. Chiến dịch tranh cử của Donald Trump đã nhanh chóng đưa ra phản ứng châm chọc khi đăng dòng trạng thái "giọng nói của ông Biden thật tuyệt vời".

Dù dành nhiều ngày tập dượt, màn thể hiện của ông Biden trong cuộc tranh luận với cựu tổng thống Trump tối 27/6 đã bị coi là "thảm họa". Sau cuộc tranh luận, nhiều cử tri đảng Dân chủ bày tỏ quan ngại sâu sắc về khả năng tái tranh cử của Tổng thống. Một số nghị sĩ Dân chủ thậm chí công khai kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua để đảm bảo lợi ích của đảng.

Hai khảo sát toàn quốc được công bố hôm 3/7 cho thấy ứng viên Donald Trump đang giành thêm lợi thế so với Tổng thống Biden.

Theo khảo sát của Wall Street Journal, tỷ lệ ủng hộ ông Trump và ông Biden lần lượt là 48% và 42%, khoảng cách giữa hai người đã tăng thêm một điểm phần trăm so với tuần trước. Khảo sát được New York Times và Siena công bố cho thấy con số này là 49% và 43%, tăng ba điểm phần trăm so với trước tranh luận.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò được Reuters/Ipsos thực hiện trong ngày 1-2/7 với 1.070 người tham gia, cho thấy Tổng thống Biden đã cải thiện tỷ lệ ủng hộ so với đối thủ Donald Trump, khi cả hai ứng viên đều là 40%. Trong cuộc khảo sát trước tranh luận của Reuters/Ipsos, ông Trump dẫn trước ông Biden 2 điểm phần trăm, với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 41% và 39%.

Vũ Anh (Theo ABC News)