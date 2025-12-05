Ôm phao cứu vườn thanh long trong lũ

Lâm ĐồngLũ về đột ngột, anh Gia Quyền cùng 20 người tại huyện Hàm Thuận Nam ôm ruột xe tải, ngụp lặn trong dòng nước xiết để thu hoạch vớt vát vườn thanh long trái vụ.

Sáng 4/12, dòng nước đục ngầu cuồn cuộn đổ về khu vực cầu 37, xã Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận cũ). Trong vài giờ, vườn thanh long đang kỳ thu hoạch của anh Quyền bị nhấn chìm.

Ban đầu, chủ vườn 34 tuổi dự tính lội nước cắt trái như mọi năm. Nhưng nước lên quá nhanh, vượt mốc 50 cm rồi dâng lên 1,5 m. Ở những vùng trũng, nước ngập lút đầu người, chỉ còn thấy loe hoe vài ngọn cây. Sọt nhựa hay thuyền đều không thể di chuyển do vướng trụ bê tông.

Ôm ruột lốp xe tải 'cứu' thanh long trong lũ Nhóm anh Gia Quyền ôm ruột lốp xe tải đi thu hoạch thanh long tại cầu 37, xã Hàm Thuận Nam, Lâm Đông ngày 4/12. Nguồn: Gia Quyền

Trong tình thế cấp bách, anh Quyền nảy ra ý định dùng ruột (săm) xe tải cỡ lớn làm phao. Anh ra gara ôtô mua hơn chục chiếc mang về bơm căng, biến chúng thành bệ đỡ cho các rổ nhựa để đẩy đi giữa dòng nước.

Hơn 20 người đàn ông chia thành từng cặp hỗ trợ nhau. Một người bám vào lốp xe làm điểm tựa, tay kia rẽ nước; người còn lại ngụp lặn tìm trái.

Khó khăn nhất là những trụ nằm ở vùng trũng sâu. Người thợ phải lấy hơi, lặn hẳn xuống dòng nước lạnh buốt để mò mẫm. Không thể nhìn thấy gì, họ dùng tay cảm nhận độ trơn nhẵn của quả chín để hái.

"Mọi người đều kiệt sức", anh Quyền nói. "Nhưng đây là lứa thanh long chong đèn, chi phí đầu tư điện, phân bón rất lớn nên anh em động viên nhau cố vớt vát cho chủ vườn".

Sau một ngày ngâm mình, nhóm của anh Quyền thu hoạch được khoảng 80% diện tích. Số còn lại nằm ở khu vực nước sâu trên 2 m, chảy mạnh ra hướng sông, họ buộc phải bỏ cuộc để đảm bảo an toàn.

Người dân xã Hàm Thuận Nam dùng ruột lốp xe tải đi hái thanh long, ngày 4/12. Ảnh: Gia Quyền

Cách đó không xa, tại khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Hàm Thuận Nam, anh Dương Hùng Phong đứng ngồi không yên nhìn 5.000 m2 thanh long chìm trong biển nước. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng vườn của anh bị ngập. Đợt trước là ngày 12/11 do lũ thượng nguồn, còn đợt này do hồ xả lũ kết hợp mưa lớn.

Khác với vườn anh Quyền, thanh long nhà anh Phong còn hai ngày nữa mới đến kỳ cắt bán. Thu hoạch non lúc này đồng nghĩa với mất giá hoặc thương lái từ chối mua.

"Nếu trái đủ độ chín, tôi cũng ôm ruột lốp ôtô, ôm thúng ra chèo để vớt", anh Phong nói. Chủ vườn đành bất lực nhìn tài sản hư hại, bởi nếu ngâm nước vài ngày cây sẽ thối rễ, phải mất hai năm mới có thể trồng lại.

Theo anh Phong, thanh long trái vụ hiện có giá bán buôn khoảng 20.000 đồng một kg. Việc mất trắng lứa quả này cùng nguy cơ hỏng vườn cây khiến gia đình anh ước tính thiệt hại khoảng 80 triệu đồng.

Đến sáng 5/12, nước lũ bắt đầu rút. Vườn thanh long của anh Phong hiện ngập 50 cm.

Ôm ruột lốp xe tải 'cứu' thanh long trong lũ Vườn thanh long rộng 5.000 m2 của anh Phong tại xã Hàm Thuận Nam, Lâm Đồng chìm trong nước lũ, ngày 4/12. Nguồn: Dương Hùng Phong

Bà Nguyễn Thị Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận Nam cho biết mưa lớn kết hợp hồ thủy lợi xả lũ đã gây ngập cục bộ diện rộng trong ngày 4/12. Nhiều diện tích thanh long đang đến vụ thu hoạch tại địa phương chịu thiệt hại nặng nề.

"Hiện tại nước đã rút, chính quyền xã đang hỗ trợ bà con dọn dẹp, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ", bà Hoàng nói.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn diện rộng tại Bình Thuận và các tỉnh lân cận từ đêm 3/12. Trận lũ này được đánh giá là bất thường, gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu của người dân khu vực. Tại Lâm Đồng, mưa lũ đã làm một người tử vong, ngập gần 3.300 ngôi nhà và hơn 3.300 ha đất nông nghiệp.

Ngân Quỳnh