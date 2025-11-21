Nước sông Đồng Nai dâng cao, hàng trăm nhà dân ngập sâu

Sau khi nhiều thủy điện thượng nguồn xả tràn điều tiết lũ, các khu dân cư hạ lưu tại Lâm Đồng và Đồng Nai bị ngập nặng.

Ngày 21/11, UBND xã Đăk Lua tổ chức sơ tán, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi mực nước sông Đồng Nai dâng cao. Hàng trăm nhà bị nước tràn vào gần một mét, nhiều diện tích hoa màu và vườn cây ăn trái ngập úng. Khoảng 12 km đường dân sinh bị ngập sâu, khiến nhiều khu vực bị cô lập.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ven sông Đồng Nai qua xã Cát Tiên. Ảnh: Thái Hà

Lãnh đạo xã Đăk Lua cho biết, ngay khi nhận thông báo hồ thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn vào tối qua, lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân ứng phó nên không xảy ra thiệt hại về người. Tuy nhiên, mực nước vẫn cao, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu, xã cảnh báo người dân không chủ quan, tránh lưu trú ở khu vực nguy hiểm.

Tại các xã ven sông Đồng Nai như Cát Tiên (Lâm Đồng) và Phước Sơn (Bình Phước cũ), nước dâng gây ngập nặng. Riêng xã Quảng Ngãi cũ ngập 1-1,5 m; một số hộ ven sông ngập sâu đến 2 m, nhiều tài sản hư hỏng. Khu vực trung tâm xã Cát Tiên cũng chìm trong nước 1-1,2 m.

Công an xã Đăk Lua hỗ trợ di dời tài sản người dân tránh lũ sáng 21/11. Ảnh: Thái Hà

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai tiếp tục lên, nguy cơ gây ngập lụt vùng trũng, ảnh hưởng giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Tại trạm Tà Lài, mực nước vượt báo động 2 (112,5 m); trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà xuống chậm, dưới báo động 2; trạm Biên Hòa ghi nhận đỉnh triều tăng, gần báo động 2 (2 m).

Dự báo 6-12 giờ tới, mực nước tại Tà Lài tiếp tục lên chậm, giữa báo động 2 và 3 (113 m) rồi giảm dần; tại Phú Hiệp duy trì dưới báo động 2; tại Biên Hòa, đỉnh triều tiếp tục tăng, vượt báo động 1.

Phước Tuấn