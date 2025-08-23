Nửa ngày khám phá các điểm lịch sử ở Hà Nội trên xe máy huyền thoại thời bao cấp

Thời bao cấp, khi mọi thứ khan hiếm, người sở hữu một chiếc Honda C70, Super Cub màu đỏ thường đồng nghĩa với "có của", vì giá thành đắt đỏ và được coi là tài sản của cả nhà. Bên cạnh đó, chiếc xe này còn là niềm kiêu hãnh của người chủ, được nâng niu, giữ gìn và lau chùi đến mức bóng loáng.
Từ ý tưởng đưa khách trở về thời kỳ bao cấp, rong ruổi Hà Nội trên những con xe DD đỏ còn sót lại không nhiều, một công ty du lịch đã cho ra mắt sản phẩm tour "xe Độc Lập - Honda Motorbike Road Club".
Theo đó, du khách sẽ được các nhân viên của công ty đưa đón, chở đi du ngoạn phố phường trên chiếc "siêu xe" thời bao cấp này.
Tour kéo dài 4,5 tiếng, 7h30 xe bắt đầu đón khách ở phố Tống Duy Tân và trả khách lúc 12h. Hành trình tour đi qua các điểm đến nổi tiếng của thành phố như hồ Hoàn Kiếm, Hoàng Thành Thăng Long, Cột Cờ, căn nhà 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc Lập, cầu Long Biên, ghé xưởng rang xay cà phê truyền thống, hội quán Quảng Đông và thưởng thức các món ăn nhẹ tại Hà Nội.
Tour "xe Độc Lập" ra mắt tháng 8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, ý tưởng chuyến đi này đã được Nghiêm Minh Quân, đồng sáng lập Vietnam Wander, nghĩ đến từ năm 2024, khi anh tìm thấy một khung xe Honda DD cũ, phủ bụi trong nhà kho của ông mình.
Từ đó, anh cùng những người bạn có chung đam mê sưu tầm xe cổ, bắt đầu phục dựng, sửa chữa lại từng chiếc chuẩn bị cho sự ra đời của tour xe khám phá thủ đô.
Tại các điểm dừng của hành trình, du khách được hướng dẫn viên thuyết minh về điểm đến, lịch sử của nơi này cũng như văn hóa, cuộc sống thường nhật của người dân địa phương.
Izabel aanrad (ngoài cùng bên phải), du khách Hà Lan đến Việt Nam lần thứ hai nhưng lần đầu đặt chân đến Hà Nội. "Thành phố này vượt ngoài trí tưởng tượng của tôi vừa cổ kính, vừa sống động", cô nói.
Các nữ du khách cho biết muốn tìm kiếm một trải nghiệm khác biệt, không đơn giản là đi bộ quanh phố cổ. Do đó, họ nhờ các nhân viên tại hostel trong khu vực hướng dẫn và quyết định đặt thử tour này.
"Ngồi trên chiếc xe cổ thật sự rất đặc biệt, giống như được quay ngược thời gian. Chiếc xe chạy chậm rãi, đưa tôi lướt qua những con phố xưa, và khoảnh khắc tôi nhớ nhất là khi đứng trên cầu Long Biên, gió sông Hồng thổi vào mặt mát rượi", Kyra nói.
Trên ảnh, nhóm du khách đang đi bộ tại và ngắm cảnh tại khu vực Hoàng Thành Thăng Long. Khu trung tâm của Hoàng Thành được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2010.
Công ty của anh Quân hiện chuẩn bị được 15 chiếc xe DD đỏ để chở khách. Mỗi tháng, công ty đón 10-20 khách, mỗi tour thường 3-7 người, gồm cả khách Việt và quốc tế.
Kyra Lubber, du khách Hà Lan, tỏ ra rất thích thú khi ngồi sau xe gắn máy để tham quan khu vực trung tâm Hà Nội sáng 22/8. Đây là lần đầu cô đến Hà Nội. "Mọi thứ đều mới lạ đến mức tôi có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác".
Du khách khi tham gia trải nghiệm tour này đều được tặng một chiếc khăn choàng nhỏ in họa tiết truyền thống thay quà lưu niệm cho chuyến du lịch Việt Nam.
Minh Quân cho biết điều anh mong muốn nhất không phải đưa khách đi tham quan, mà còn để họ được chạm vào lịch sử qua chiếc Honda DD vốn là biểu tượng một thời ở Việt Nam.
Tia, du khách người Serbia, hào hứng cầm điện thoại quay chụp mọi nơi cô đi qua.
Đoàn khách quốc tế đến thăm Hà Nội đúng dịp Quốc khánh 2/9, tỏ ra rất thích thú khi chứng kiến phố phường, hàng quán khắp nơi đều trang trí hình cờ đỏ sao vàng rực rỡ.
Nhóm du khách dừng chân tại báo Hà Nội mới, một điểm check in nổi tiếng của giới trẻ khi đến thủ đô. Tại đây, Kyra và hướng dẫn viên du lịch ngẫu hứng nhảy một điệu nhạc giữa phố, xung quanh là nhóm bạn đi cùng đứng cổ vũ.
Giá tour khoảng hơn 1,5 triệu đồng một người.
Ngoài trải nghiệm khám phá thủ đô trên xe Honda đỏ, các du khách cho biết ấn tượng nhất là khi đoàn xe dừng lại ở xưởng rang cà phê. "Ngửi mùi hương cà phê thơm lừng lúc rang xay, tự tay pha và uống ngay tại chỗ là trải nghiệm tôi không thể quên", Kyra nói.
"Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy cờ đỏ phủ kín khắp các con phố. Thành phố như bừng sáng sức sống. Tôi nhìn thấy niềm tự hào trong ánh mắt người dân, điều đó khiến tôi xúc động", nữ du khách người Serbia, Tia, nói.
Phương Anh
Ảnh, video: Minh Quân