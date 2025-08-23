Nửa ngày khám phá các điểm đến lịch sử ở Hà Nội trên 'siêu xe' thời bao cấp

Thời bao cấp, khi mọi thứ khan hiếm, người sở hữu một chiếc Honda C70, Super Cub màu đỏ thường đồng nghĩa với "có của", vì giá thành đắt đỏ và được coi là tài sản của cả nhà. Bên cạnh đó, chiếc xe này còn là niềm kiêu hãnh của người chủ, được nâng niu, giữ gìn và lau chùi đến mức bóng loáng.

Từ ý tưởng đưa khách trở về thời kỳ bao cấp, rong ruổi Hà Nội trên những con xe DD đỏ còn sót lại không nhiều, một công ty du lịch đã cho ra mắt sản phẩm tour "xe Độc Lập - Honda Motorbike Road Club".