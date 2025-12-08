Nữ Việt Nam - Philippines: Khúc cua gắt trên đường vào bán kết SEA Games 33

Thái LanNếu thắng ở lượt hai bảng B hôm nay, Việt Nam sẽ sớm giành vé vào bán kết bóng đá nữ SEA Games 33. Nhưng, Philippines chưa bao giờ dễ chơi.

*Việt Nam - Philippines: 18h30 ngày 8/12, trên VnExpress.

Trận thua sốc 1-2 của Philippines trước Myanmar ở lượt đầu khiến cục diện bảng B trở nên khó đoán. Philippines sẽ phải thắng hai trận còn lại, trong khi Việt Nam cũng không được sảy chân. Một thất bại sẽ lập tức khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung bị dồn về chân tường, vì trận cuối phải đối đầu Myanmar đang được ví là "ngựa chứng" ở đại hội năm nay.

Xét bối cảnh hiện tại, bảng đấu sẽ xuất hiện nhiều bất ngờ, thậm chí có thể phải tính đến các chỉ số phụ trong trường hợp ba đội cùng sáu điểm.

Hậu vệ Nguyễn Thị Hoa trong trận ra quân đè bẹp Malaysia 7-0 ở bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 ngày 5/12. Ảnh: Đức Đồng

Để hạn chế những bất trắc, thầy trò ông Chung phải vượt qua "khúc cua" Philippines bằng một kết quả có lợi, ít nhất là một kết quả hòa. Nhưng, đó không phải là điều dễ dàng.

Kể từ khi áp dụng chính sách chiêu mộ các kiều bào từ Mỹ và châu Á, bóng đá nữ Philippines đã lột xác. Họ vô địch Đông Nam Á 2022, tham dự World Cup 2023. Ở đấu trường SEA Games, Philippines có phần kém duyên, và mới chỉ giành HC đồng năm 2021. Tại SEA Games 2023, họ thắng Việt Nam 2-1 ở vòng bảng nhưng sau đó bị loại vì kém hiệu số phụ so với Myanmar.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mark Torcaso, Philippines quy tụ nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Olivia McDaniel, Sara Eggesvik hay Jaclyn Sawicki, Hali Long... cùng các cầu thủ quen thuộc như Inna Palacios, Nina Meollo, Sofia Wunsch, Malea Cesar, Azumi Oka...

Trận thua của Philippines trước Myanmar ngày ra quân thực ra giống một tai nạn. Bởi trận đó, họ chơi vượt trội hơn, tạo nhiều cơ hội hơn nhưng bỏ lỡ và chịu quy luật của bóng đá khi bị "phản đòn".

Bích Thùy và đồng đội trong trận thua Philippines 1-2 ở SEA Games 32 tại Campuchia ngày 9/5/2023. Ảnh: Đức Đồng

Chiều cao và sức càn lướt là những điểm mạnh của Philippines. HLV Torcaso thường triển khai lối chơi tấn công biên rồi treo bóng vào vòng cấm để tận dụng chiều cao vượt trội vốn rất có ích trong không chiến. Hơn ai hết, các cầu thủ Việt Nam rất thấm thía điều này, khi từng lép vế hoàn toàn trong thất bại 0-4 trước Philiipines ở AFF Cup 2022.

Để khắc chế lối đá hiện đại của đối phương, Việt Nam cần phải lấy lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhuần nhuyễn để phá sức. Khả năng cao đội tuyển sẽ phải bố trí hai hậu vệ cánh trẻ khỏe là Thanh Nhã và Trần Thị Duyên để ngăn chặn nguồn cung bóng của đối thủ vào cấm địa đội nhà. May mắn cho Việt Nam lúc này là thủ môn Kim Thanh đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân. Sự có mặt của cô giúp chỉ huy hàng phòng ngự, khả năng ra vào hợp lý và phán đoán chính xác bóng bổng giúp hàng thủ yên tâm hơn.

"Chúng tôi từng thi đấu với các đối thủ cao lớn như Mỹ, Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan... nên không e ngại chiều cao của Philippines", trung vệ Trần Thị Thu cho biết. "Chúng tôi đã lên kỹ các phương án chống bóng bổng với đối thủ. Chỉ cần toàn đội quyết tâm, thi đấu tập trung và bền bỉ, sẽ có kết quả tốt".

Cách đây vài ngày, HLV Mai Đức Chung đã trực tiếp đến theo dõi trận Myanmar thắng Philippines. Vì thế, chiến lược gia 74 tuổi đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm, tìm ra đối sách truyền đạt cho các học trò. Một trong số đó có thể là đòn "hồi mã thương", hòng khai thác việc đối phương mải mê tấn công, để lộ các khoảng trống phía sau hàng thủ.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Trúc Hương, Trần Thu, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Bích Thùy, Thái Thảo, Hải Yến.

Philippines: Olivia McDaniel, Long Moriah, Cowart Rebecca, Sawicki Katrina, Guy Marie, Sara Kristine, Angela Rachael, Serrano Krysteen, Pasion Isabella, Janae Allana, Mary Ramirez.

Đức Đồng