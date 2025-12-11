Nữ Việt Nam - Myanmar: Không còn đường lùi ở SEA Games 33

Thái LanHuỳnh Như và các đồng đội sẽ bước vào trận đấu với Myanmar ở lượt cuối bảng B hôm nay với một mục tiêu duy nhất là chiến thắng, nếu không muốn bị loại sớm ở SEA Games 33.

*Việt Nam - Malaysia: 16h ngày 11/12, trên VnExpress.

Sau hai lượt, Myanmar đang dẫn đầu với 6 điểm cùng hiệu số +4. Chỉ số tương ứng của Việt Nam là 3 điểm và +6, còn Philippines là 3 điểm và 0. Cục diện này khiến Việt Nam phải thắng, còn Myanmar chỉ cần hòa là nhất bảng. Ở trận còn lại, Philippines gần như chắc chắn giành ba điểm trước đối thủ yếu Malaysia.

Tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã và đồng đội từng giành chiến thắng 2-0 trước Myanamar ở chung kết SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023. Ảnh: Đức Đồng

Với những gì thể hiện ở hai trận đã qua, Myanmar cho thấy sự khó lường nhờ lứa cầu thủ trẻ năng nổ và nhiệt huyết, bên cạnh những cựu binh dày dặn trận mạc. Trên nền tảng thể lực dồi dào, họ tiếp tục trung thành với lối đá phòng ngự - phản công, áp sát nhanh và tranh chấp không khoan nhượng. Điều này giúp Myanmar gây bất ngờ lớn với chiến thắng 2-1 trước Philippines, dù có phần hỗ trợ của may mắn và đè bẹp Malaysia 3-0.

Một trong những mối nguy lớn nhất của Myanmar là tiền đạo 30 tuổi Win Theingi Tun. Đó là tay săn bàn toàn diện, đầy sức mạnh và có khả năng nắm bắt thời cơ tốt. "Chúng tôi phải khóa chặt mục tiêu này", tiền vệ Thái Thị Thảo nói. "Chúng tôi đã rút kinh nghiệm sâu sắc sau trận thua Philippines, và cũng đã gạt sang một bên sự cay nghiệt của bóng đá để hướng tới trận này".

Dù rơi vào thế chân tường, các cô gái Việt Nam vẫn rất tự tin. Ít nhất thì họ đang có được sự ủng hộ về lịch sử. Trong 27 lần gặp nhau giữa hai nền bóng đá, Việt Nam thắng tới 20 và chỉ thua ba, còn lại là bốn trận hòa. Lần gần nhất chính là SEA Games 32, nơi Việt Nam thắng 3-1 ở vòng bảng rồi 2-0 ở chung kết để giành HC vàng.

Theo thủ môn Kim Thanh, nếu muốn dẫn chứng sự "kỵ rơ" trong bóng đá, thì đó là chuyện giữa Việt Nam - Philippines, và Myanmar - Việt Nam. Do đó, cô cùng đồng đội cảm thấy rất tự tin, sẵn sàng đánh bại đội đầu bảng để giành vé vào bán kết. "Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để làm được điều đó", Kim Thanh chia sẻ với VnExpress.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng trong trận thắng Malaysia ở lượt ra quân SEA Games 33 trên sân Chonburi, Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng

Sau hai trận ở khung giờ 18h30, hôm nay Việt Nam thi đấu lúc 16h. Hôm qua, đội tuyển đã ra sân tập sớm để thích nghi với thời tiết và ánh sáng. Trung vệ Kim Yên cũng kịp bình phục để trở lại, nên nhân sự lúc này không còn là vấn đề lớn.

Những ngày qua, HLV Mai Đức Chung cùng trợ lý đã trực tiếp theo dõi Myanmar thi đấu, xem lại băng hình để nghiên cứu kỹ càng. Ông nhận thấy đối thủ luôn tiếp cận trận đấu nhanh, gây áp lực sớm và tận dụng cơ hội triệt để các cơ hội để chiếm ưu thế. "Đó lại là nhược điểm của Việt Nam. Vì vậy, các cầu thủ cần phải chắt chiu cơ hội, không nôn nóng vội vàng và phải tuân thủ chiến thuật. Nếu làm được như thế, phần thắng chắc chắn nằm trong tay", ông nhấn mạnh.

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Kim Thanh, Kim Yên, Diễm My, Trúc Hương, Hải Linh, Thái Thị Thảo, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Hải Yến.

Myanmar: Myo Mya Mya Nyein, May Thet Mon Myint, Phyu Phwe, Zune Yu Ya Oo, Phyu Phyu Win, Naw Htet Htet Wai, San Thaw Thaw, Khin Mo Mo Tun, Yuper Khin, Lin Lae Oo, Win Theingi Tun.

Đức Đồng