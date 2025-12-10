Nữ VĐV phải bỏ SEA Games 33 vì ung thư

Thái LanKình ngư Kamonluck Tungnapakorn (Kaopoon) xin rút lui khỏi đội tuyển bơi Thái Lan, chỉ ít ngày trước khi tranh tài ở SEA Games 33.

Liên đoàn bơi Thái Lan cho biết Kaopoon được chẩn đoán mắc ung thư xương và phải phẫu thuật khẩn cấp, dù rất nỗ lực và khao khát được tham dự SEA Games 33. Hồi tháng 10, cô cùng đội tuyển giành HC đồng nội dung đồng đội 4x100m tự do nữ tại giải vô địch châu Á 2025 ở Ấn Độ.

Kaopoon không bị tính là rút lui hay bị loại khỏi đội tuyển dự SEA Games, ở nội dung 4x100m tự do và 50m bướm. Liên đoàn xác nhận cô sẽ được nhận toàn bộ trợ cấp như các VĐV khác. Bên cạnh đó, họ sẽ hỗ trợ toàn diện về chi phí y tế, đồng thời khích lệ VĐV cố gắng hồi phục tốt để trở lại thi đấu trong tương lai.

Kamonluck Tungnapakorn giành một HC vàng và một HC bạc tại giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2023.

Vào cuối tháng 7, kình ngư sinh năm 2005 xuất hiện triệu chứng sưng và đau ở hàm. Cô cho rằng bị đau răng khôn nên quyết định đi nhổ. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kết quả chụp X-quang, bác sĩ yêu cầu làm sinh thiết. Kết quả là u xương ác tính - một loại ung thư khá hiếm gặp.

Sau đó, Kaopoon bắt đầu điều trị tăng cường và phải đến bệnh viện hàng tuần, trong khi chỉ còn một kỳ nữa là tốt nghiệp cử nhân đại học. Mục tiêu của cô gái 20 tuổi là hoàn thành chương trình học trong ba năm nên khó tránh khỏi áp lực và mệt mỏi.

Bên cạnh đó, Kaopoon không muốn từ bỏ đam mê bơi. "Tôi có thể tập luyện và thi đấu SEA Games được không? Còn giải ở Ấn Độ nữa", Kaopoon hỏi bác sĩ khi đó, và nhận được câu trả lời rằng cô phải ngừng tập luyện và điều trị.

Tuy nhiên, trước quyết tâm của bệnh nhân, bác sĩ nói tiếp rằng không gì quan trọng hơn sức khỏe, nhưng để xem kết quả đợt hóa trị đầu tiên và mức chịu đựng của cơ thể nữ VĐV.

Kình ngư Thái Lan Kamonluck Tungnapakorn (trái) chụp ảnh cùng bố khi mới nhập viện điều trị ung thư xương vào tháng 8/2025. Ảnh: Facebook/MrMooke Mooke

Đợt hóa trị đầu tiên, trong 6 đợt, diễn ra vào tháng 9. Cơ thể Kaopoon đáp ứng tốt và được cho phép tập luyện và thi đấu tại giải vô địch châu Á vào cuối tháng. Tuy nhiên, bác sĩ cũng có hai yêu cầu. Đầu tiên là cô phải tự tiêm thuốc kích thích bạch cầu trong 6 ngày. Thứ hai là chuẩn bị sẵn tóc giả, vì tóc cô sẽ rụng dần ở Ấn Độ.

Kaopoon được phẫu thuật nội soi để lấy ra khối u vào cuối tháng 10. Nhưng đến cuối tháng 11, xương gò má cô bắt đầu sưng lên, mắt bị kích ứng, không thể nhai thức ăn cứng và khó mở miệng. Sau khi xem kết quả chụp cộng hưởng từ, bác sĩ yêu cầu Kaopoon ngừng tập luyện và phẫu thuật ngay lập tức, khi khối u đang lan nhanh ở dưới mắt trái.

Kình ngư Thái Lan Kamonluck Tungnapakorn (phải) sau các đợt hóa trị và phẫu thuật vào cuối tháng 11/2025. Ảnh: Facebook/MrMooke Mooke

Kết quả và kế hoạch điều trị được báo cáo cho CLB. Tất cả cùng thống nhất Kaopoon nên dừng thi đấu, trong đó có SEA Games 33, để tập trung điều trị. Mọi thứ chỉ diễn ra 5 ngày trước khi môn bơi tại Đại hội khởi tranh.

"Thay mặt Kaopoon, tôi chân thành xin lỗi Liên đoàn bơi Thái Lan, CLB Best và người hâm mộ", bố của Kaopoon viết trên Facebook cá nhân. "Chúng tôi không có ý định che giấu điều gì, và đã phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ ở bệnh viện và Liên đoàn từ trước đến nay".

Môn bơi SEA Games 33 diễn ra tại Cung dưới nước thuộc Khu liên hợp thể thao Huamark ở Bangkok, từ ngày 10 đến 15/12. 150 VĐV từ 11 Quốc gia sẽ tranh tài ở 38 nội dung.

Thái Lan dẫn đầu với 26 VĐV. Xếp sau là Malaysia (23), Indonesia (22), Singapore (21), Việt Nam (16), Philippines (11), Lào (10), Myanmar (9), Campuchia (6), Brunei (4), Timor Leste (2).

Trung Thu tổng hợp