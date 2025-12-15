Nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam khóc nghẹn sau trận thua Thái Lan

Sau khi về chỗ ngồi, Thanh Thuý tiếp tục nghẹn ngào. Cô và các đồng vừa trải qua trận chung kết kịch tính nhất lịch sử SEA Games. Ở đó, họ đã có lúc chạm một tay vào tấm HC vàng, nhưng rồi lại đánh rơi.

Khoảng hơn 20 năm qua, Việt Nam chỉ có thể leo đến vị trí á quân khu vực, trong khi Thái Lan đã vươn tầm châu lục, giành 16 HC vàng SEA Games, trong đó có 14 lần liên tiếp.