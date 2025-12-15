Nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam khóc nghẹn sau trận thua Thái Lan

Chính điều đó tiếp thêm cho các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt niềm tin khi bước vào trận chung kết SEA Games 33.
Đội bóng của ông cũng đạt phong độ cao với thành tích toàn thắng 3-0 lần lượt trước Malaysia, Myanmar, Indonesia ở vòng bảng rồi Philippines tại bán kết.
Và thực tế, Việt Nam đã khởi đầu như mơ với chiến thắng 25-19 ở set một.
Trong 11 trận chung kết trước đây, đội tuyển toàn thua Thái Lan, thậm chí chỉ thắng tổng cộng 3 set và thất bại 33 set. Có tám trận đã kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về đội tuyển xứ Chùa Vàng, ba trận còn lại là 3-1. Việt Nam chưa từng thắng quá một set trong một trận chung kết SEA Games trước đối thủ này.
Thái Lan nhanh chóng điều chỉnh nhịp độ tấn công nhanh, để rồi thắng áp đảo hiệp hai 25-13 và hiệp ba 25-18.
Trong thế đường cùng, Việt Nam chơi kiên cường, bám đuổi từng điểm trong thế giằng co kéo dài. Ở thời khắc quyết định, cú đập từ vị trí số 4 của Thanh Thúy chạm rào chắn Thái Lan rồi rơi xuống sân, khép lại hiệp bốn với chiến thắng 25-23 cho Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games,Việt Nam thắng Thái Lan hai hiệp trong một trận chung kết.
Set quyết định diễn ra với nhịp độ cao và căng thẳng cực độ. Việt Nam có lúc dẫn 10-5, tức là chỉ còn cách năm điểm để vô địch. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp, kiên trì bám đuổi.
Kịch tính được đẩy lên cao trào khi Việt Nam liên tiếp có cơ hội kết thúc trận đấu. Ở tỷ số 17-16 rồi 22-21 và 23-22, các cô gái áo đỏ đều chạm tay vào match-point và có cơ hội dứt điểm nhưng không thể tận dụng.
Cuối cùng, Pimpichaya Kokram giao bóng, các cầu thủ Việt Nam phán đoán bóng ra ngoài nên không đỡ, nhưng trọng tài xác định bóng vẫn trong sân. Thái Lan thắng 25-23, khép lại trận chung kết nghẹt thở.
Đức Đồng - Hiếu Lương