Nữ trợ lý có biệt danh 'máy in' của ông Trump

Natalie Harp, 32 tuổi, luôn theo sát ông Trump, tay xách túi đựng máy in cầm tay, pin và giấy in.

Cùng bước xuống thang máy bay tại căn cứ quân sự Andrews ngày 13/11 với ông Donald Trump là những cố vấn thân cận nhất của ông. Họ tháp tùng ông trong chuyến đi tới Washington, để Tổng thống đắc cử tới Nhà Trắng gặp Tổng thống đương nhiệm Joe Biden.

Nhóm cố vấn có tỷ phú công nghệ Elon Musk, cố vấn Stephen Millers, hai trợ lý tin cậy lâu năm Boris Epshteyn và Dan Scavino. Đối lập với những người đàn ông trung niên cao lớn mặc vest là một cô gái tóc vàng mặc áo khoác xanh navy và váy kẻ caro xám.

Cô là Natalie Harp, 32 tuổi, trợ lý có biệt danh "máy in hình người", bởi luôn mang theo một chiếc túi đựng máy in cầm tay, pin, giấy in, để kịp thời in ra những tin tức mà ông Trump muốn đọc.

Từ trái sang phải: Jason Miller, Elon Musk, Stephen Miller, Boris Esphteyn, Natalie Harp và Dan Scavino, bước xuống thang máy bay tại căn cứ quân sự Andrews ngày 13/11. Ảnh: AP

Harp đóng vai trò đặc biệt trong quá trình tranh cử của ông Trump. Cô có nhiệm vụ lựa chọn thông tin và in ra giấy để giúp ông Trump, 78 tuổi, không phải căng mắt đọc tin tức qua điện thoại di động. Harp không chỉ lựa chọn các bài báo, bài xã luận, mà còn in ra cả một số bài đăng mạng xã hội đáng chú ý.

Harp luôn theo sát ông Trump, từ những phiên tòa ở New York cho đến sân golf tại Florida. Mỗi khi thể hiện sự tức giận bên ngoài phòng xử án ở Mahattan, ông Trump thường cầm theo tập giấy dày, với nhiều thông tin tham khảo từ các chuyên gia pháp lý. Khi ông Trump chơi golf, Harp để thiết bị của mình trên một xe điện, thiết lập "phòng làm việc di động" để sẵn sàng cập nhật thông tin.

"Nếu muốn ông Trump đọc cái gì, con đường ngắn nhất là thông qua Natalie", một nguồn tin có kết nối với chiến dịch của ông Trump cho biết. "Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của cô ấy".

Trợ lý có biệt danh 'máy in hình người' của ông Trump Natalie Harp nói về ông Trump trong phóng sự về chiến dịch tranh cử. Video: X/Art of Surge

Harp xuất thân từ gia đình theo đạo Thiên chúa bảo thủ ở California. Vào năm tốt nghiệp đại học Liberty năm 2015, Harp được chẩn đoán mắc ung thư xương và hai lần hóa trị không thành công.

Vào năm 2018, khi ông Trump ký luật Quyền thử thuốc, cô được tiếp cận phương pháp điều trị hiệu quả hơn cho bệnh ung thư xương giai đoạn hai. Luật cho phép bệnh nhân nộp đơn sử dụng các loại thuốc thử nghiệm chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép.

"Tôi không còn chờ chết vì ung thư nữa, nhờ Tổng thống Trump, tôi đang sống chung với ung thư", cô nói năm 2019, cho hay nhờ có luật mới mà cô được cứu sống.

Lần đầu tiên ông Trump nhắc đến Harp là trong chương trình phỏng vấn Fox & Friends ngày 14/6/2019, khi ông kể câu chuyện về "một phụ nữ trẻ xinh đẹp" vượt qua ung thư. 12 ngày sau, ông mời Harp lên sân khấu hội nghị Liên minh Đức tin và Tự do ở Washington với lời khen ngợi: "Cô ấy làm sáng bừng khung hình, ít người làm được việc đó".

Harp gia nhập chiến dịch tranh cử 2020 của ông Trump và tiếp tục nói về cuộc chiến chống ung thư trong Đại hội toàn quốc 2020 của đảng Cộng hòa.

"Khi tôi thất bại với phương pháp hóa trị đang có trên thị trường, không ai muốn cho tôi tham gia thử nghiệm lâm sàng. Họ không cho tôi quyền thử phương pháp đang nghiên cứu lâm sàng, thưa ngài Tổng thống", cô nói. "Nhưng ngài đã trao cho tôi cơ hội và nếu không có ngài, tôi đáng lẽ phải nằm chờ chết trong khi thuốc thử nghiệm chờ cấp phép".

Sau khi ông Trump thất cử năm 2020, Harp trở thành người dẫn chương trình của One American News Network, nơi cô lặp lại quan điểm của ông Trump rằng cuộc bầu cử "đã bị đánh cắp". Cô tiếp tục gia nhập chiến dịch tranh cử Trump 2024 năm ngoái.

Natalie Harp nghe ông Trump phát biểu bên ngoài phòng xét xử ở Tòa án hình sự Manhattan ngày 30/4. Ảnh: AFP

Ông Trump từng nói ông đánh giá cao sự tận tâm của Harp, người có cùng quan điểm và tư tưởng với ông. Harp cũng quản lý các tài khoản mạng xã hội của ông Trump. Trong loạt phim tài liệu Art of the surge về hậu trường chiến dịch tranh cử của ông Trump, Harp được chú ý ở phân đoạn cô gõ lại những lời ông Trump bình luận để đăng lên Truth Social, khi ông theo dõi truyền hình trực tiếp bài phát biểu của bà Harris tại đại hội đảng Dân chủ hồi tháng 8.

Harp cũng được lòng các thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa. thượng nghị sĩ Lindsey Graham nhận xét "Natalie Harp là người chuyên nghiệp, thông minh, tài năng, chứng tỏ giá trị của bản thân đối với ông Trump. Tôi rất tin tưởng vào Natalie".

Về phần mình, Harp luôn ngưỡng mộ và yêu quý ông Trump. "Giống những nhân viên khác, tôi dành nhiều thời gian bên cạnh ông. Ông ấy được nhiều người quý mến. Tôi chứng kiến điều đó khi làm việc cạnh ông", cô nói.

Hồng Hạnh (Theo Daily Mail, The Bulwark, CNN)