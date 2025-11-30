Nữ Phan Đình Phùng lần thứ hai liên tiếp vào chung kết giải bóng rổ Trẻ VnExpress

Hà NộiĐKVĐ Phan Đình Phùng thắng Việt Đức 46-27 ở trận bán kết thứ hai giải bóng rổ Trẻ VnExpress, ngày 30/11.

Cặp bán kết được xem như "chung kết sớm" của giải đấu, khi hai đội giàu truyền thống phải loại nhau để tranh vé vào trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, Phan Đình Phùng sớm biến cuộc đấu thành thế trận một chiều, khi dẫn 23-7 chỉ sau hiệp đầu.

Đội trưởng Vũ Dương Bảo Thy (số 98, trắng) tranh chấp bóng với Nguyễn Vũ Minh Hà trong trận bán kết Giải bóng rổ Trẻ VnExpress, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2 hôm 30/11. Ảnh: VYB

Vẫn với những trụ cột từng lên ngôi ở hai kỳ giải VnExpress - Ziaja Cup gần nhất như Đinh Ngọc Phương Linh, Vũ Dương Bảo Thy hay Trần Tuệ Minh, đội ĐKVĐ không khó để kiểm soát thế trận sau khởi đầu tốt. Thậm chí, ngay cả khi MVP mùa trước Phương Linh nghỉ hai hiệp cuối vì việc cá nhân, sức mạnh của Phan Đình Phùng cũng không ảnh hưởng.

Bên phía Việt Đức, điểm sáng đến từ nhà vô địch U16 quốc gia Nguyễn Vũ Minh Hà, với 11 điểm. Dù ghi nhiều điểm nhất trận, Minh Hà không thể giúp Việt Đức lật ngược thế cờ, khi đội bị dẫn sâu từ sớm. Chung cuộc, Việt Đức thua 27-46 và chấp nhận nhìn Phan Đình Phùng vào chung kết năm thứ hai liên tiếp.

Đối thủ của Phan Đình Phùng ở chung kết là Vinschool The Harmony. Trong cuộc đối đầu nội bộ giữa các trường Vinschool, The Harmony luôn dẫn điểm trước Smart City ở cả bốn hiệp, với khoảng cách ở mức một con số.

Nhờ sự tỏa sáng của Đồng Minh Anh - người ghi 13 điểm cả trận, The Harmony dẫn 14-12 sau hiệp một. Từ đó, đội trưởng Lý Hà My càng chơi càng hay, là đầu tàu đưa The Harmony đến với chiến thắng. Hà My ghi 17 điểm cả trận, góp công lớn giúp đội nhà dẫn 33-30 sau nửa đầu trận, rồi 41-36 sau hiệp ba.

Hà My (hồng, số 2) dẫn bóng trong trận bán kết Giải bóng rổ Trẻ VnExpress, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2 hôm 30/11. Ảnh: VYB

Vinschool Smart City nỗ lực bám đuổi với sáu quả ba điểm của số 4 Nguyễn Minh Châu, nhưng không thể bắt kịp đối thủ. Chung cuộc, Vinschool The Harmony thắng 50-42 để lần đầu vào chung kết Giải bóng rổ Trẻ VnExpress.

Chung kết giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja khu vực Hà Nội diễn ra ngày 7/12 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2, số 17 Phạm Hùng. Song song với việc chú trọng chất lượng chuyên môn, truyền thông cho giải đấu, ban tổ chức sẽ trao giải cho trường có lực lượng cổ động viên đông đảo, nhiệt tình nhất. Mỗi ngày thi đấu có một giải, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Đại diện ban tổ chức cho biết hoạt động nhằm khuyến khích tinh thần đồng đội, tạo bầu không khí sôi động và tăng sự gắn kết giữa các trường.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Giải năm nay ghi nhận lượng đăng ký cao kỷ lục, với 80 đội gửi hồ sơ chỉ trong một tuần mở cổng. Do giới hạn quy mô, ban tổ chức chọn 36 đội đăng ký sớm nhất tham gia thi đấu, gồm 24 đội nam và 12 đội nữ. Vòng bảng diễn ra từ 31/10 tới 16/11, còn các vòng knock-out diễn ra từ 23/11 đến 7/12.

Vy Anh