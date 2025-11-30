Bán kết nữ 1 (hiệp 4): Vinschool Smart City 36-41 Vinschool The Harmony

Trận đấu giữa đội nữ THPT Vinschool Smart City gặp THPT Vinschool The Harmony diễn ra lúc 8h00, ngày 30/11 tại cung Thiếu nhi cơ sở 2.

Bán kết 1 giải bóng rổ trẻ VnExpress

Kết thúc vòng bảng, đội Vinschool Smart City có hai trận toàn thắng, nhất bảng J. Trong khi đó, Vinschool The Harmony nhất bảng I với số trận thắng tương tự.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 – Cup Ziaja do VnExpress và FPT Online tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, nằm trong đề án "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030". Giải quy tụ 36 đội từ các trường THPT Hà Nội, thi đấu từ ngày 31/10 theo thể thức vòng tròn một lượt để chọn đội vào vòng trong.

Lan Anh