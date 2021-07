Nữ hoàng bơi Mỹ vuột HC vàng Olympic ở nội dung sở trường

Katie Ledecky nhận HC bạc 400m tự do nữ - nội dung cô đang giữ kỷ lục thế giới - khi thua VĐV Australia Ariarne Titmus ở chung kết Olympic Tokyo 2021 sáng 26/7.

Titmus (trái) thắng Ledecky bằng khoảng cách 0,67 giây. Ảnh: USA Today

Ledecky đạt thành tích 3 phút 57 giây 36, chậm hơn 0,67 giây so với Titmus - người đoạt HC vàng. VĐV Trung Quốc, Li Bingjie xếp thứ ba với thành tích 4 phút 1 giây 08.

"Khi lật người hoàn thành mốc 300 m và thấy Titmus ở ngay đó, tôi biết sẽ có một cuộc đua khốc liệt trên đường về đích. Tôi đã chiến đấu bằng tất cả sức lực. Titmus đã thi đấu tuyệt vời", Ledecky khẳng định.

Titmus giành HCV 400m tự do nữ

400m tự do là sở trường của Ledecky. Ở nội dung này, nữ kình ngư người Mỹ đã giành ba chức VĐTG liên tiếp và đoạt HC vàng Olympic 2016. Tuy nhiên, chiến thắng của Titmus không phải kết quả quá bất ngờ. Tại giải VĐTG 2019, Titmus về nhất và cũng xếp ngay trên Ledecky. Tháng trước, trong cuộc kiểm tra của đội tuyển Mỹ, Ledecky chỉ đạt thành tích 4 phút 1 giây 27, chậm hơn gần năm giây so với thành tích của Titmus trong cuộc kiểm tra tương tự của tuyển Australia.

"Tôi và Titmus thực sự thân thiện. Cô ấy nói cô ấy không thể đạt được thành tích đó nếu không có tôi. Tôi nghĩ điều này thực sự tuyệt vời cho môn bơi", Ledecky nhấn mạnh.

Sau thất bại ở nội dung 400m bơi tự do, Ledecky vẫn còn cơ hội tranh HC vàng ở các nội dung 200m, 800m, 1.500m tự do và 4x200 tiếp sức. Trừ 1.500m tự do, nữ kình ngư người Mỹ từng đoạt HC vàng ở cả ba nội dung còn lại tại Olympic 2016.

Ledecky từng giành năm HC vàng Olympic và 15 chức vô địch thế giới các nội dung khác nhau. Cô là nữ kình ngư giàu thành tích nhất lịch sử, và được xem là "Michael Phelps của làng bơi nữ".

Thanh Quý (theo NBC, USA Today)