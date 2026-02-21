Ban tổ chức Olympic mùa Đông 2026 quyết định không phạt nữ VĐV 27 tuổi Jutta Leerdam, về vụ lộ áo ngực sau khi cô giành HC vàng trượt băng.

Phán quyết được đưa ra hôm 20/2, khép lại những tranh cãi xoay quanh khoảnh khắc của Leerdam tại Milan-Cortina 2026. Giám đốc marketing của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), Anne-Sophie Voumard khẳng định việc mở khóa bộ đồ thi đấu sau khi hoàn thành phần thi là hành động bình thường với các VĐV trượt băng tốc độ do trang phục rất bó sát, và không phải chiêu tiếp thị.

Jutta Leerdam thi đấu và xúc động sau khi về nhất nội dung 1.000m nữ trượt băng tốc độ tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026 tại Italy ngày 9/2/2026. Ảnh: Reuters

Leerdam gây chú ý sau khi giành HC vàng nội dung 1.000m trượt băng tốc độ nữ, đồng thời lập kỷ lục Olympic hôm 9/2. Trong khoảnh khắc mừng chiến thắng, cô kéo khóa bộ suit thi đấu, để lộ áo ngực thể thao màu trắng của một hãng thể thao lớn bên trong. Hình ảnh VĐV 27 tuổi rơi nước mắt vì xúc động nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên các mặt báo và mạng xã hội toàn cầu.

Tuy nhiên, hành động này cũng làm dấy lên nghi vấn tiếp thị cho hãng thể thao, bởi Olympic có những quy định nghiêm ngặt về quảng cáo và hiển thị thương hiệu trong thời gian thi đấu. Một số chuyên gia quảng cáo ước tính Leerdam có thể thu về tới một triệu USD từ khoảnh khắc đó, nhờ hợp đồng tài trợ với hãng đồ thể thao.

IOC sau quá trình xem xét đã kết luận không có vi phạm. "Tôi không phải chuyên gia trượt băng tốc độ, nhưng tôi hiểu rằng việc mở khóa trang phục sau khi thi đấu là thông lệ, bởi bộ đồ rất chật", bà Voumard nói. "Đây là hành động bình thường của Leerdam".

'Nữ hoàng băng' Jutta Leerdam thoát án phạt vụ lộ áo ngực Khoảnh khắc Jutta Leerdam về đích và để lộ áo ngực.

Dù thoát án phạt, Leerdam vẫn đối mặt với làn sóng chỉ trích ở quê nhà. Cựu cầu thủ bóng đá Hà Lan Johan Derksen công khai chê trách cô có hành xử như "diva". Ông phản ứng trước việc Leerdam di chuyển tới Italy bằng chuyên cơ riêng thay vì đi cùng đồng đội, cho rằng cách thể hiện cá nhân của cô khiến nhiều người Hà Lan khó chịu.

Leerdam còn vắng mặt tại lễ khai mạc, lựa chọn theo dõi sự kiện từ phòng riêng trong khi các đồng đội diễu hành trên sân San Siro. Hình ảnh chuyến bay riêng với cờ trang trí và bánh cupcake thủ công được cô chia sẻ trên mạng xã hội càng khiến dư luận chia rẽ.

Ở chiều ngược lại, giới chuyên môn đánh giá giá trị thương mại của Leerdam đang tăng mạnh sau tấm HC vàng. Giáo sư Rob Wilson, chuyên gia về kinh doanh và tài chính thể thao, ước tính thu nhập của cô trong chu kỳ Olympic có thể đạt từ 10 đến 14 triệu USD mỗi năm, nếu tiếp tục tận dụng tốt thành tích chuyên môn và sức hút mạng xã hội. Ông đánh giá Leerdam có thể mở rộng sang các lĩnh vực như làm đẹp, chăm sóc sức khỏe hoặc hàng xa xỉ.

Leerdam 27 tuổi, thi đấu trượt băng tốc độ chuyên nghiệp từ năm 2018, đến nay giành một HC vàng, hai bạc ở Olympic, cùng 5 chức vô địch thế giới. Báo Australia Fox Sports gọi cô là "Nữ hoàng băng", còn thông tấn Reuters ví cô như "Nữ hoàng mạng xã hội".

VĐV Hà Lan hiện có hơn 6,3 triệu người theo dõi trên Instagram. Hai bài đăng ghi lại ngày hôm sau khi giành HC vàng thu hút hơn một triệu lượt thích. Mối quan hệ với YouTuber kiêm võ sĩ quyền Anh Jake Paul giúp cô tiếp cận thêm lượng khán giả mới, dù các bài đăng chúc mừng của Paul không đạt mức tương tác tương đương.

Trước những lời bàn tán về ngoại hình và cách trang điểm, Leerdam cũng lên tiếng trên Instagram. Cô đăng bức ảnh khóc sau chiến thắng, với lớp bút kẻ mắt đen lem xuống má, và viết rằng khoảnh khắc ấy thể hiện trọn vẹn hành trình Olympic của cô. VĐV 27 tuổi cho rằng ngoại hình không định nghĩa con người hay năng lực thi đấu của cô.

Leerdam thừa nhận cô từng bị phán xét suốt sự nghiệp vì lối trang điểm và phong cách nữ tính. Theo cô, những điều đó mang lại sự tự tin và cảm giác mạnh mẽ. "Bạn có thể vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, vừa kỷ luật vừa nữ tính cùng lúc", cô chia sẻ. "Phụ nữ không nên để ai đặt mình vào khuôn mẫu".

Hoàng An (theo Daily Mail, Ladbible)