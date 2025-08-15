Nơi vua Bảo Đại trao ấn kiếm thoái vị

Lầu Ngũ Phụng ở phía trên Ngọ Môn, cửa chính dẫn vào hoàng thành Huế, được xây dựng năm 1833 dưới thời vua Minh Mạng. 80 năm trước, ngày 30/8/1945, tại đây vua Bảo Đại đã trao ấn kiếm cho đại diện Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và tuyên bố thoái vị trước nhân dân.

Phía dưới lầu Ngũ Phụng có 5 cửa, ở giữa là Ngọ Môn, hai cửa hai bên gọi là tả Giáp môn, hữu Giáp môn, hai cửa Khuyết môn tả, hữu.