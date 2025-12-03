Nỗi lo bủa vây Singapore trước SEA Games

Sau kỳ tích giành vé dự Asian Cup 2027 của ĐTQG, bóng đá Singapore đối mặt thực tế phũ phàng khi đội U22 bước vào SEA Games 2025 với nhiều nỗi lo.

HLV Firdaus Kassim trao đổi với đội trưởng Amir Syafiz trong buổi tập của U22 Singapore. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Singapore

Chưa đầy ba tuần sau khi tuyển quốc gia làm nức lòng người hâm mộ, các cầu thủ Singapore sẽ bước vào SEA Games tại Bangkok trong tâm thế đầy bất an. Đội bóng vốn không được đưa vào danh sách sơ bộ của Ủy ban Olympic Singapore hồi tháng 8, chỉ góp mặt sau khi kháng nghị và đá hai trận giao hữu kín: thắng Malaysia 1-0 và hòa Philippines 0-0.

Đáng lo hơn, dựa trên thành tích tệ nhất giải 2023, Singapore bị xếp hạt giống thấp nhất trong 10 đội. Tuy nhiên, sự thay đổi bất ngờ về lịch thi đấu - sau khi Campuchia rút lui ở nhiều môn vì lo ngại an ninh - đưa "Young Lions" sang bảng A với Timor Leste và chủ nhà Thái Lan.

Điều đó đồng nghĩa họ chỉ đá hai trận vòng bảng, giảm bớt áp lực nhưng tăng tính "sinh tử" cho từng trận. Muốn đi tiếp, Singapore phải thắng đậm Timor Leste và cố gắng lấy điểm trước Thái Lan - nhiệm vụ xem chừng không hề đơn giản.

Singapore dừng bước từ vòng bảng năm kỳ liền, kể từ khi lần gần vào bán kết SEA Games năm 2013. SEA Games 2023 thậm chí trở thành thảm họa khi họ thua Malaysia 0-7 ở lượt cuối và không thắng trận nào.

HLV Fadzuhasny Juraimi, trong thời gian làm tạm quyền, theo dõi buổi tập tại Kallang Football Hub ngày 12/2. Ảnh: ST

Nỗ lực cải tổ sau đó của Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) với loạt khuyến nghị chiến lược đã bị gián đoạn bởi thay đổi nhân sự, kéo theo việc đội U22 thiếu lộ trình dài hơi. Trong hai năm, đội trải qua ba đời HLV trước khi Firdaus Kassim được bổ nhiệm hồi tháng 6 và chỉ có hơn năm tháng chuẩn bị cho SEA Games.

Cựu tuyển thủ Yakob Hashim thẳng thắn chỉ trích: "Ngay khi SEA Games 2023 kết thúc, phải có kế hoạch hai năm. Thế nhưng mọi thứ lại thay đổi liên tục".

Kết quả thực tế càng khiến người hâm mộ bi quan. Từ vòng loại U23 châu Á với ba trận toàn thua trước Yemen, Việt Nam và Bangladesh cho đến loạt giao hữu thua đậm UAE và Iraq ở Dubai, "Young Lions" liên tiếp thể hiện bộ mặt nhạt nhòa. Dù được đầu tư lớn cho chuyến tập huấn châu Âu, màn trình diễn vẫn không được cải thiện, khiến người hâm mộ thất vọng.

Amir Syafiz, Raoul Suhaimi và Jonan Tan (từ trái sáng) tại Ngày hội Truyền thông SEA Games của đội U22 Singapore ngày 2/11. Ảnh: ST

Danh sách Singapore dự SEA Games trên đất Thái Lan gây chú ý khi có tới 12 người đủ tuổi dự giải 2027 và 5 cầu thủ sinh năm 2008 thậm chí đá được cả kỳ 2029 - khi Singapore làm chủ nhà. HLV Firdaus khẳng định điều quan trọng là quá trình, dù thừa nhận câu hỏi lớn hiện nay là liệu dư luận có đủ kiên nhẫn hay không. "Chúng tôi tin vào quá trình. Các cầu thủ trẻ cần được trải nghiệm để trở thành nòng cốt cho tương lai", ông nói.

Bài toán ghi bàn cũng là nỗi lo lớn, khi Singapore không ghi bàn nào trong các trận giao hữu ở UAE. Firdaus thừa nhận toàn đội phải sáng tạo hơn để tìm bàn thắng, coi những tình huống cố định hoặc chuyển trạng thái là các bài đánh quan trọng.

Chuyên gia Khairul Asyraf đánh giá đây là thế hệ ít tài năng nhất và chỉ trông đợi vào tinh thần chiến đấu để xoa dịu dư luận. Người hâm mộ cũng có chung tâm trạng. "Họ không thể bị xem là đội chắc chắn thất bại. Nếu vậy thì gửi đội đi để làm gì?", CĐV Chee Wei Jie đặt câu hỏi.

Câu trả lời sẽ đến ngay sau trận gặp Timor Leste ngày 6/12. Một thắng lợi không chỉ mở hy vọng vào bán kết, mà còn giúp Singapore giải tỏa sức ép vốn đè nặng suốt thời gian qua.

Hồng Duy (theo The Straits Times)