Nỗi buồn phủ lên tuyển nữ Việt Nam

Ở giữa sân, các cầu thủ Việt Nam đứng thất thần. Ngọc Minh Chuyên (thứ hai từ trái sang) quỳ gối, còn Nguyễn Thị Thanh Nhã và Trần Thị Hải Linh (giữa) ôm mặt tiếc nuối.
Sau đó, Nguyễn Thị Trúc Hương chủ động chạy tới đỡ Trần Thị Thu đứng dậy và dìu về phía đội nhà.
Ở khu vực kỹ thuật, Phạm Hải Yến (trái) và Ngân Thị Vạn Sự (phải) nhìn về phía các cầu thủ Philippines đang mừng chiến thắng. Trong khi đó, Bích Thùy (giữa) gục đầu và đấm mạnh xuống sân. Nếu bàn thắng hợp lệ không bị từ chối, cô và đồng đội đã có thể được hưởng niềm vui.
Các cầu thủ di chuyển về khu kỹ thuật ngồi nghỉ. Những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như thủ môn Trần Thị kim Thanh (phải), Lê Thị Diễm My (trái) không giấu nổi thất vọng.
Tạm gác nỗi buồn, các cầu thủ động viên nhau sang khu vực khán đài B cảm ơn người hâm mộ. Một số lê những đôi chân nặng trĩu đi ngang qua mặt cỏ Chonburi.
Khi đến nơi, họ chứng kiến một số CĐV bật khóc, có người động viên, có người chỉ trích trọng tài. Những điều này như phá vỡ lớp phòng thủ cuối khiến Trần Thị Thu (số 4) và Lê Thị Diễm My (số 13) cũng phải rơi nước mắt.
Việt Nam không còn là đội đứng ở bục cao nhất như bốn kỳ SEA Games trước. Nét buồn bã vẫn in đậm trên gương mặt các cầu thủ ở lễ trao huy chương.
Sau khi nhận HC bạc và linh vật, Trần Thị Duyên (giữa) cố gắng nói chuyện, động viên và gạt nước mắt cho Bích Thùy.
Ngay bên cạnh, những cô gái Philippines cắn HC vàng trong niềm hạnh phúc. Họ vừa làm nên lịch sử khi có danh hiệu đầu tiên trong lịch sử ở môn bóng đá SEA Games. Trước khi thắng Việt Nam, Philippines cũng loại chủ nhà Thái Lan ở loạt luân lưu, sau khi hòa 1-1 ở 120 phút.
Tuyển nữ Việt Nam khép lại SEA Games 33 bằng tấm ảnh tập thể. Một số đã có thể gượng cười. Trận thua này không phủ nhận được nỗ lực của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước đối thủ có thể hình và thể lực khác biệt, để tạo nên tấm HC vàng trong tâm thức nhiều người hâm mộ quê nhà.
Đức Đồng - Hiếu Lương