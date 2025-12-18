Nỗi buồn phủ lên tuyển nữ Việt Nam

Ở giữa sân, các cầu thủ Việt Nam đứng thất thần. Ngọc Minh Chuyên (thứ hai từ trái sang) quỳ gối, còn Nguyễn Thị Thanh Nhã và Trần Thị Hải Linh (giữa) ôm mặt tiếc nuối.

Sau đó, Nguyễn Thị Trúc Hương chủ động chạy tới đỡ Trần Thị Thu đứng dậy và dìu về phía đội nhà.