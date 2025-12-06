Nỗi ám ảnh chạy lũ dồn dập ở Nha Trang

"Chưa bao giờ thấy lũ lụt nhiều như thời gian qua", bà Trần Thị My, 64 tuổi, thôn Phú Trung 2, phường Tây Nha Trang, nhắc tới ba lần lũ lên trong vòng một tháng, khiến gia đình khốn đốn.
Nhà bà My cấp bốn, rộng hơn 50 m2, cách sông Cái 500 m, nằm ở vùng trũng nên thường xuyên ngập. Đồ đạc luôn được kê lên dàn giáo cao 1,8 m và gác mái. Những năm trước, nước chỉ vào nhà 30-50 cm rồi rút nhanh, gia đình ngủ trên gác chờ nước xuống.
Năm nay lũ về dồn dập. Khoảng ba tuần, khu vực nhà bà xảy ra ba lần ngập. Trong đó đợt lũ từ ngày 20/11 vượt ngoài dự liệu của gia đình. Nước nhấn chìm gần như toàn bộ Nha Trang. Riêng nhà bà My lũ dâng hơn 2 m, lút cả gác. Con trai lo mẹ lạnh nên cõng bà nhiều giờ trong nước. Gần sáng, do kiệt sức, anh mở tủ lạnh đang trôi trong nhà, bỏ hết đồ rồi đặt mẹ vào ngồi, buộc tủ vào mái để không bị trôi.
Suốt nhiều giờ, cả nhà chỉ ăn mì gói và uống nước suối. "Đến sáng nước càng cao, không còn cách nào, cả nhà phải phá mái leo lên kêu cứu", bà kể. Người con rể bên nhà cạnh sang hỗ trợ nhưng dòng chảy xiết không thể tiếp cận. Đến trưa, một ghe của người dân mới đưa được gia đình ra ngoài. Đợt lũ này nước lên nhanh, mất điện, mất sóng, thiếu lương thực, gia đình gọi cứu hộ không được. Nhiều tài sản bị nước cuốn mất sạch.
Phường Tây Nha Trang có hơn 100.000 dân, trong đợt lũ lịch sử vừa qua, hơn 80% hộ bị ảnh hưởng, nhiều tài sản hư hại. Chủ tịch phường Nguyễn Đình Anh Minh cho biết mỗi khi mưa lớn, lực lượng được bố trí chốt chặn các tuyến ngập, phát loa vận động người dân vùng nguy hiểm di dời. Phường chuẩn bị 5 điểm tránh trú, mỗi điểm có 18 dân quân, khi cần có thể tăng lên 30 người; đồng thời điều xe tải 2,5 tấn vào các ngõ sâu để đưa dân ra ngoài.
Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang cũng cho hay lực lượng chức năng luôn ứng trực, sẵn sàng sơ tán dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn; chuẩn bị xe chuyên dụng cứu hộ và dự trữ lương thực để ứng phó mưa lũ.
Quỹ Hy vọng - Báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm chung tay hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh, tái thiết cơ hạ tầng bị tàn phá sau bão lũ. Quý độc giả ủng hộ tại đây.