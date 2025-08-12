Nô nức chụp ảnh với áo dài trước Lăng mừng Quốc khánh

Nguyễn Hữu Huy và vợ (áo dài trắng) từ Bắc Giang lên Hà Nội chỉ để chụp bộ ảnh ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự định đăng dịp 2/9. Anh Huy cho biết những ngày này, mọi người ở xa đều muốn đến Hà Nội để lưu giữ tấm ảnh thể hiện tình yêu nước.

"Nhìn cờ Tổ quốc khắp nơi làm mình cũng thấy rạo rực", anh nói.