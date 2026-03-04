Ninh Bình có tân Chủ tịch tỉnh

Ông Nguyễn Thanh Bình được HĐND tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, một ngày sau khi được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 4/3, HĐND tỉnh Ninh Bình tổ chức kỳ họp chuyên đề để kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, để nhận nhiệm vụ mới.

Với sự thống nhất tuyệt đối của các đại biểu, ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Thanh Bình sẽ cùng tập thể UBND tỉnh đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; triển khai quyết liệt và linh hoạt các nhiệm vụ để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

Ông Nguyễn Thanh Bình phát biểu nhận nhiệm vụ ngày 4/3. Ảnh: Trường Giang

Nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình cam kết giữ vững nguyên tắc liêm chính, công tâm, minh bạch trong thực thi công vụ; đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ông cho biết sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, định hướng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông cũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hằng năm từ 11% trở lên. Tân Chủ tịch tỉnh cũng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống người dân.

Theo ông, tỉnh sẽ tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng thời kiên quyết chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Ông Nguyễn Thanh Bình 52 tuổi, quê xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Trước khi được điều động về Ninh Bình, ông từng giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Thái Nguyên như Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên (cũ); Phó chủ tịch UBND tỉnh; Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định. Sau sáp nhập, tỉnh có 129 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích hơn 3.940 km2 và dân số hơn 4,4 triệu. Năm 2025, quy mô kinh tế của tỉnh ước đạt 342.812 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 89,2 triệu đồng.

Lê Hoàng