VnExpress Hôm nay VnExpress Hôm nay
'Nín thở' chờ bão
Thứ năm, 6/11/2025, 06:20 (GMT+7)

'Nín thở' chờ bão

Dù nhà chưa từng ngập, chị Ngọc Hà ở Quy Nhơn vẫn quyết định đi mua áo phao, trữ sẵn thực phẩm, nước uống bởi sự "bất thường" của thời tiết năm nay khiến chị bất an.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh - Thanh Hoa

Xem tiếp

×
'Nín thở' chờ bão