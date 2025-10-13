Niềm vui vỡ òa ở Israel khi Hamas trao trả con tin

Hàng trăm người có mặt tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv chia sẻ tâm trạng hạnh phúc lẫn niềm thương cảm khi các con tin trở về.

Nhiều người có mặt tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv từ lúc bình minh ngày 13/10, mang theo ảnh các con tin và vẫy cờ Israel gắn dải ruy băng màu vàng. Đây là biểu tượng của phong trào kêu gọi trả tự do cho con tin.

"Tâm trạng của tôi giằng xé giữa niềm vui và nỗi buồn vì có những người sẽ không bao giờ quay lại", Noga, người đeo huy hiệu in chữ "ngày cuối cùng", chia sẻ.

Người phụ nữ ôm mặt nghẹn ngào khi theo dõi thông tin về nhóm con tin đầu tiên được trao trả, tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv ngày 13/10. Ảnh: AFP

Nhóm vũ trang Hamas đã bắt cóc 251 con tin trong vụ tấn công miền nam Israel ngày 7/10/2023 và trước khi Israel - Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn ngày 9/10, còn 47 con tin ở Gaza, trong đó chỉ có 20 người sống sót.

Kể từ ngày đó, Noga luôn đeo trên người một huy hiệu nhỏ đếm số ngày các con tin bị giam cầm. Suốt hai năm qua, người Israel thường xuyên tụ tập ở Quảng trường Con tin.

Khi giới chức Israel thông báo 7 người đầu tiên đã được trả tự do, quảng trường bùng nổ tiếng reo hò và ca hát. Khoảng vài tiếng sau, 13 con tin còn lại đã được bàn giao. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho gần 2.000 tù nhân đang bị giam ở Israel, đa số là người Gaza bị bắt từ đầu cuộc chiến.

"Cuộc đấu tranh của chúng tôi chưa kết thúc. Nó sẽ không kết thúc cho đến khi thi thể con tin cuối cùng được tìm thấy và được đưa về chôn cất tử tế. Đây là nghĩa vụ đạo đức của chúng tôi. Chỉ khi đó dân tộc Israel mới trọn vẹn", Diễn đàn Gia đình Con tin và Người mất tích ra tuyên bố.

Xe quân sự chạy qua nhóm người Israel mang theo quốc kỳ để chào đón con tin trở về bên ngoài căn cứ quân sự Reim, gần biên giới Gaza ở miền nam Israel, ngày 13/10. Ảnh: AFP

Emilie Moatti, cựu nghị sĩ đảng Lao động, một trong những người sáng lập diễn đàn, bày tỏ vô cùng xúc động và cố kìm nước mắt.

Trên màn hình lớn, các kênh truyền hình Israel phát sóng cảnh quay từ những cuộc tuần hành từng diễn ra ở quảng trường này. Bài hát "Habayta" (Về nhà) được phát đi phát lại qua loa.

Hồng Hạnh (Theo AFP)