NIC sẽ quy tụ 100 nhân tài công nghệ Việt toàn cầu

Dự án quy tụ 100 nhân tài công nghệ Việt Nam trên thế giới được đề cập trong tọa đàm phát triển các ngành công nghệ chiến lược do NIC tổ chức tại Thung lũng Silicon.

Ngày 14/3, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco tổ chức tọa về đàm kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo, diễn ra tại bang California. Tọa đàm thu hút 90 chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và kỹ sư người Việt đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ lớn tại Mỹ. Nhiều người giữ vị trí kỹ thuật, quản lý cấp cao, như Lê Viết Quốc (Google), Lê Minh Thông (Tesla), Nguyễn Việt Hùng (Đại học Berkeley), Christopher Nguyễn (AI Alliance), cùng các nhà sáng lập startup và đại diện quỹ đầu tư tại Silicon Valley.

Tại đây, đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cho biết đang ấp ủ kế hoạch quy tụ 100 nhân tài công nghệ Việt Nam trên thế giới. Dự án có thể diễn ra vào tháng 10 tại Việt Nam, gồm một chuỗi sự kiện kết nối hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm. "Dự án ưu tiên các chuyên gia thuộc những ngành công nghệ chiến lược", đại diện NIC nói.

Việt Nam hiện ưu tiên phát triển sáu sản phẩm công nghệ chiến lược, gồm: mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, AI camera xử lý tại biên, robot di động tự hành, thiết bị mạng 5G, hạ tầng blockchain và thiết bị bay không người lái. Các sản phẩm này thuộc danh mục rộng hơn gồm 11 nhóm công nghệ chiến lược với 35 sản phẩm.

Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam làm chủ 80% công nghệ lõi của 6 sản phẩm kể trên, với tỷ lệ nội địa hóa đạt tối thiểu 60% giá bán và đáp ứng tối thiểu 30% thị trường trong nước.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó giám đốc NIC, cho rằng việc kết nối chuyên gia, trí thức và doanh nhân người Việt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Việc huy động hiệu quả nguồn lực tri thức của cộng đồng người Việt ở nước ngoài là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực công nghệ nội sinh và thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ chiến lược.

Trong khi đó, ông Lê Đức Trung, Phó tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, cho biết cơ quan này sẽ đồng hành và hỗ trợ hoạt động kết nối khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ cao giữa Việt Nam và Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi.

Theo TS Lê Viết Quốc, chuyên gia tại Google, AI đang mở ra cơ hội để Việt Nam giải quyết nhiều bài toán phát triển quan trọng và tạo bước tiến trong các ngành công nghệ chiến lược. Ông sẽ kết nối khoảng 100 chuyên gia công nghệ gốc Việt hàng đầu trên thế giới tham gia đóng góp cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Phòng thí nghiệm bán dẫn Trung tâm nghiên cứu triển khai, Khu công nghệ cao TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại tọa đàm, các chuyên gia người Việt tại Mỹ cũng chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất nhiều mô hình hợp tác trong lĩnh vực AI, chip bán dẫn, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, blockchain, mạng 5G/6G, robot và tự động hóa, công nghệ y sinh, năng lượng, vật liệu mới, an ninh mạng, công nghệ hàng không vũ trụ và thiết bị bay không người lái.

Các ý kiến tập trung vào việc tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt - Mỹ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và hình thành các dự án hợp tác giữa doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức nghiên cứu của hai nước.

Đại diện NIC chia sẻ tại tọa đàm "Kết nối Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Silicon Valley nhằm phát triển các ngành công nghệ chiến lược" tổ chức ở California, Mỹ. Ảnh: Thủy Tiên

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam được NIC thành lập năm 2018, nhằm kết nối trí thức người Việt toàn cầu. Hiện mạng lưới có mặt tại hơn 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2.500 thành viên là chuyên gia, nhà khoa học và kỹ sư trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng.

Trên thực tế, năm 2018, Việt Nam từng tổ chức chương trình quy tụ 100 người Việt trẻ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ toàn cầu. Những người tham gia đều có thành tích nổi bật, hoạt động trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghiệp chế tạo ứng dụng tự động hóa hay robotics. Nhiều trong số các chuyên gia này sau đó đã về Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ trong nước.

Trọng Đạt