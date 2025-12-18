Những trận thua đau đớn nhất của bóng đá Việt Nam

Trên sân Chonburi tối 18/12, Việt Nam và Philippines hòa nhau 0-0 sau 90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ của chung kết bóng đá nữ SEA Games 33. Bên tiếc nuối nhất là Việt Nam, với một bàn thắng bị hủy vô lý.
Phút 29, Ngân Thị Vạn Sự tạt bóng từ cánh phải vào cấm địa để Nguyễn Thị Bích Thùy lao vào đánh đầu cận thành đưa bóng vào lưới Philippines. Xét ở góc độ nào Bích Thùy cũng đứng trên hàng hậu vệ Philippines, và thậm chí còn cách đường việt vị khoảng 2 m khi Vạn Sự tạt bóng, nhưng bàn thắng vẫn bị từ chối.
Việt Nam sau đó thua 5-6 ở loạt luân lưu. Sau trận, nhiều cầu thủ gục xuống bật khóc, còn tiền vệ Bích Thùy suốt đêm không thể ngủ vì ấm ức.
Việt Nam từng một lần khác bị trọng tài xử ép rõ ràng, ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020 thua Thái Lan. Trận này, trọng tài Saoud Al-Abda đã bỏ qua tình huống Nguyễn Quang Hải bị Theerathon Bunmathan gác tay vào mặt ở sát đường biên dọc. Sau đó, ông Saoud Al-Abda chỉ rút thẻ vàng ở pha phạm lỗi của thủ môn Chatchai Budprom đối với Nguyễn Văn Toàn trong pha đối mặt bên ngoài vòng cấm. Tình huống khác, Quang Hải chọc khe cho Hà Đức Chinh hợp lệ nhưng bị thổi phạt việt vị.
Cuối hiệp hai, ông Saoud Al-Abda hai lần khước từ phạt đền cho Việt Nam sau khi Quang Hải bị đẩy ngã và một cầu thủ Thái Lan để bóng chạm tay. Tuy nhiên, trọng tài người Qatar lại cho Thái Lan hưởng phạt đền sau pha va chạm không rõ ràng giữa Đỗ Duy Mạnh và Supachai trong cấm địa. Chung cuộc, Việt Nam thua 0-2 ở trận này, rồi hòa 0-0 ở lượt về và bị loại.
Ở môn bóng đá nam SEA Games 2023, Việt Nam cũng nhận một trận thua đau trước Indonesia. Chơi hơn người từ phút 60 sau khi hậu vệ Pratama Arhan nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu, kiếm được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 78 từ pha đá phản lưới của cầu thủ Indonesia, nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đến phút bù thứ sáu hiệp hai, Indonesia phản công và tiền vệ Muhammad Taufany nhận bóng trước cấm địa, sút chìm chéo góc hạ gục thủ môn Quan Văn Chuẩn.
Cầu thủ Việt Nam suy sụp vì thời gian còn lại quá ít để có thể lật ngược tình thế. Đoàn quân của Philippe Troussier không đưa được trận đấu vào hiệp phụ, chấp nhận trở thành cựu vương.
Sau cuộc đọ sức chứng kiến nhiều va chạm và tranh cãi, Việt Nam đứt mạch 16 trận bất bại ở SEA Games. Đây cũng là trận đầu Việt Nam thua một đối thủ Đông Nam Á cấp U23, kể từ khi HLV Park Hang-seo đến Việt Nam tháng 10/2017. Đáng chú ý, hai bàn thua đầu của Việt Nam đều đến từ các quả ném biên của Indonesia.
Ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 2017, Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan là chắc chắn đi tiếp, trong khi đối thủ buộc phải thắng. Tuy nhiên, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng thảm bại 0-3 trong trận đấu thủ thành Minh Long liên tiếp phạm sai lầm và tiền đạo Nguyễn Công Phượng sút hỏng phạt đền.
Đây là kỳ SEA Games rất được kỳ vọng khi lứa cầu thủ thế hệ 1995 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG với những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Duy Mạnh, Tiến Dũng vẫn đủ tuổi tham dự, kết hợp với thế hệ U20 dự World Cup U20 của Quang Hải, Văn Hậu. "Bầu Đức" của HAGL khi đó tuyên bố "nếu không vô địch SEA Games, hãy gọi tôi là Đức 'nổ".
Áp lực, sự căng cứng và nỗi lo sợ mơ hồ trước Thái Lan nhiều năm ám ảnh U22 Việt Nam, biến trận đấu thành một cơn ác mộng. HLV Nguyễn Hữu Thắng tuyên bố nhận mọi trách nhiệm khi đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games, đồng thời quyết định từ chức.
Trận đấu với Myanmar tại bán kết SEA Games 2015 cũng đã để lại vô vàn tiếc nuối và ấm ức cho người hâm mộ. Việt Nam chơi ấn tượng ở vòng bảng, sở hữu trong đội hình nhiều cái tên có thể gây đột biến như Công Phượng, Huy Toàn hay Mạc Hồng Quân. Đội tạo rất nhiều cơ hội rõ rệt khi đấu Myanmar, nhưng lại vô duyên đến khó hiểu trước khung thành đối phương. Hàng loạt cú sút được tạo ra, nhưng bóng chỉ một lần được Huy Toàn đưa vào lưới. Ở chiều ngược lại, Myanmar gần như chịu trận, nhưng chỉ cần hai cơ hội để ghi hai bàn. Trận bán kết khép lại với những giọt nước mắt của đội trưởng Quế Ngọc Hải khi anh chơi kỳ SEA Games cuối của cuộc đời.
Năm 2016, người hâm mộ được chứng kiến trận đấu đầy đủ cung bậc cảm xúc giữa Việt Nam và Indonesia ở bán kết lượt về AFF Cup, sau khi đội tuyển thua 1-2 ở lượt đi.
Việt Nam bị dẫn trước 0-1 ở Mỹ Đình, rồi lại phải chịu thêm thiệt thòi khi thủ môn Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ ở phút 76 vì tình huống trả đũa cầu thủ Indonesia. Lúc này, Việt Nam đã hết quyền thay người và Quế Ngọc Hải đành phải đóng vai thủ môn bất đắc dĩ.
Trong thế 10 đấu 11 lại phải chơi với thủ môn "không chuyên", thầy trò Hữu Thắng vẫn có được bàn gỡ 1-1 ở phút 83 với cú đá cực nhanh của Văn Thanh. Việt Nam cần thêm một bàn nữa để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Và đúng vào phút bù giờ thứ 3, Vũ Minh Tuấn đột phá và dứt điểm thành bàn, khiến CĐV vỡ òa.
Nhưng, khi trận đấu bước sang hiệp phụ, chủ nhà sụp đổ trong bối cảnh đá thiếu người. Đối phương có bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 96 để ấn định tỷ số 2-2 cho trận bán kết lượt về, qua đó giành vé vào chung kết AFF Cup 2016 với tổng tỷ số 4-3.
Trận thua 2-4 của Việt Nam trước Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup tại Mỹ Đình từng khiến người hâm mộ ấm ức và đau đớn trong thời gian dài. Cơ quan điều tra thậm chí vào cuộc xác minh thông tin nghi vấn bán độ, khi đội tuyển để thua bốn bàn, theo cách "ngớ ngẩn" đến khó hiểu ngay trong hiệp một.
Thắng 2-1 trên sân Malaysia ở lượt đi, Việt Nam nắm lợi thế lớn trước lượt về. Nhưng một loạt sai lầm của Nguyên Mạnh, Văn Biển, Đinh Tiến Thành, Đình Đồng và Ngọc Hải khiến mọi hy vọng tan biến chỉ sau 45 phút đầu. Cú đúp của Công Vinh là không đủ để cứu Việt Nam khỏi thất bại với tổng tỷ số 4-5. Trận thua này còn được nhắc đến như một trong những thất bại đáng quên nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.
