Những trận thua đau đớn nhất của bóng đá Việt Nam

Trên sân Chonburi tối 18/12, Việt Nam và Philippines hòa nhau 0-0 sau 90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ của chung kết bóng đá nữ SEA Games 33. Bên tiếc nuối nhất là Việt Nam, với một bàn thắng bị hủy vô lý.

Phút 29, Ngân Thị Vạn Sự tạt bóng từ cánh phải vào cấm địa để Nguyễn Thị Bích Thùy lao vào đánh đầu cận thành đưa bóng vào lưới Philippines. Xét ở góc độ nào Bích Thùy cũng đứng trên hàng hậu vệ Philippines, và thậm chí còn cách đường việt vị khoảng 2 m khi Vạn Sự tạt bóng, nhưng bàn thắng vẫn bị từ chối.

Việt Nam sau đó thua 5-6 ở loạt luân lưu. Sau trận, nhiều cầu thủ gục xuống bật khóc, còn tiền vệ Bích Thùy suốt đêm không thể ngủ vì ấm ức.