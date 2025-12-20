Những trận đấu kịch tính nhất SEA Games 33

Trận Việt Nam thắng ngược Thái Lan 3-2 ngay tại Rajamangala, ở chung kết bóng đá nam ngày 18/12 đưa người hâm mộ lên một chuyến tàu lượn cảm xúc khó tả.

Thái Lan nhập cuộc khí thế, mở tỷ số từ điểm đá phạt sát cấm địa bằng cú cứa lòng tuyệt đẹp của Yotsakon Burapha. 11 phút sau, từ pha phản công nhanh, Seksan Ratree dẫn bóng rồi dứt điểm chân trái từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 2-0.