Những trận đấu kịch tính nhất SEA Games 33

Trận Việt Nam thắng ngược Thái Lan 3-2 ngay tại Rajamangala, ở chung kết bóng đá nam ngày 18/12 đưa người hâm mộ lên một chuyến tàu lượn cảm xúc khó tả.
Thái Lan nhập cuộc khí thế, mở tỷ số từ điểm đá phạt sát cấm địa bằng cú cứa lòng tuyệt đẹp của Yotsakon Burapha. 11 phút sau, từ pha phản công nhanh, Seksan Ratree dẫn bóng rồi dứt điểm chân trái từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 2-0.
Trận Việt Nam thắng ngược Thái Lan 3-2 ngay tại Rajamangala, ở chung kết bóng đá nam ngày 18/12 đưa người hâm mộ lên một chuyến tàu lượn cảm xúc khó tả.
Thái Lan nhập cuộc khí thế, mở tỷ số từ điểm đá phạt sát cấm địa bằng cú cứa lòng tuyệt đẹp của Yotsakon Burapha. 11 phút sau, từ pha phản công nhanh, Seksan Ratree dẫn bóng rồi dứt điểm chân trái từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 2-0.
Trong tình cảnh khó khăn, Việt Nam tìm thấy bàn gỡ đầu hiệp hai, khi Nguyễn Đình Bắc mang về quả penalty rồi thực hiện thành công. Cũng đúng 11 phút sau, từ quả phạt góc của Lê Văn Thuận, Lý Đức và Hiểu Minh bật cao tranh chấp trong vòng cấm, tạo sức ép khiến Waris phản lưới nhà, giúp Việt Nam cân bằng tỷ số 2-2.
Phút 96 ở hiệp phụ, Việt Nam hoàn tất màn ngược dòng giàu khó tin. Cú sút chìm của tiền vệ Văn Thuận bị thủ môn Sorawat đẩy ra, nhưng cầu thủ vào thay người khác là Nguyễn Thanh Nhàn đã ập vào rất nhanh đá bồi thành công. Đây là lần đầu Việt Nam thắng Thái Lan trên sân của đối thủ này ở một trận chính thức thuộc cấp độ U22, U23 và Olympic.
Trong tình cảnh khó khăn, Việt Nam tìm thấy bàn gỡ đầu hiệp hai, khi Nguyễn Đình Bắc mang về quả penalty rồi thực hiện thành công. Cũng đúng 11 phút sau, từ quả phạt góc của Lê Văn Thuận, Lý Đức và Hiểu Minh bật cao tranh chấp trong vòng cấm, tạo sức ép khiến Waris phản lưới nhà, giúp Việt Nam cân bằng tỷ số 2-2.
Phút 96 ở hiệp phụ, Việt Nam hoàn tất màn ngược dòng giàu khó tin. Cú sút chìm của tiền vệ Văn Thuận bị thủ môn Sorawat đẩy ra, nhưng cầu thủ vào thay người khác là Nguyễn Thanh Nhàn đã ập vào rất nhanh đá bồi thành công. Đây là lần đầu Việt Nam thắng Thái Lan trên sân của đối thủ này ở một trận chính thức thuộc cấp độ U22, U23 và Olympic.
Nhà thi đấu Huamark ở Bangkok tối 15/12 chứng kiến trận chung kết bóng chuyền nữ kịch tính nhất lịch sử SEA Games giữa Việt Nam và Thái Lan. Sau hơn hai giờ giằng co nghẹt thở, Việt Nam thua sát nút 2-3, với các tỷ số 25-19, 13-25, 18-25, 25-23 và 23-25.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, nữ Việt Nam thắng Thái Lan hai set trong một trận chung kết. Trong 30 năm qua, cũng chưa có đội nào đưa được Thái Lan vào set năm trong một trận bóng chuyền nữ SEA Games.
Nhà thi đấu Huamark ở Bangkok tối 15/12 chứng kiến trận chung kết bóng chuyền nữ kịch tính nhất lịch sử SEA Games giữa Việt Nam và Thái Lan. Sau hơn hai giờ giằng co nghẹt thở, Việt Nam thua sát nút 2-3, với các tỷ số 25-19, 13-25, 18-25, 25-23 và 23-25.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, nữ Việt Nam thắng Thái Lan hai set trong một trận chung kết. Trong 30 năm qua, cũng chưa có đội nào đưa được Thái Lan vào set năm trong một trận bóng chuyền nữ SEA Games.
Set quyết định diễn ra với nhịp độ cao và căng thẳng cực độ. Việt Nam khởi đầu tốt, dẫn 10-5. Tuy nhiên, Thái Lan kiên trì bám đuổi, tận dụng tốt những sai sót bước một của đối thủ để cân bằng tỷ số.
Kịch tính được đẩy lên cao nhất khi Việt Nam liên tiếp có cơ hội kết thúc trận đấu. Ở tỷ số 17-16 rồi 22-21 và 23-22, các cô gái áo đỏ đều chạm tay vào match-point và có cơ hội dứt điểm nhưng không thể tận dụng.
Ở điểm số cuối cùng, Pimpichaya giao bóng, các cầu thủ Việt Nam phán đoán bóng ra ngoài nên không đỡ, nhưng trọng tài xác định vẫn trong sân. Thái Lan thắng hiệp năm 25-23, khép lại trận chung kết nghẹt thở, trong nước mắt của các cô gái Việt Nam.
Set quyết định diễn ra với nhịp độ cao và căng thẳng cực độ. Việt Nam khởi đầu tốt, dẫn 10-5. Tuy nhiên, Thái Lan kiên trì bám đuổi, tận dụng tốt những sai sót bước một của đối thủ để cân bằng tỷ số.
Kịch tính được đẩy lên cao nhất khi Việt Nam liên tiếp có cơ hội kết thúc trận đấu. Ở tỷ số 17-16 rồi 22-21 và 23-22, các cô gái áo đỏ đều chạm tay vào match-point và có cơ hội dứt điểm nhưng không thể tận dụng.
Ở điểm số cuối cùng, Pimpichaya giao bóng, các cầu thủ Việt Nam phán đoán bóng ra ngoài nên không đỡ, nhưng trọng tài xác định vẫn trong sân. Thái Lan thắng hiệp năm 25-23, khép lại trận chung kết nghẹt thở, trong nước mắt của các cô gái Việt Nam.
Nước mắt cũng rơi ở một trận chung kết khác, ở môn bóng đá nữ. Trọng tài bắt lỗi việt vị dù Nguyễn Thị Bích Thùy đứng trên hai cầu thủ Philippines, khiến Việt Nam mất oan bàn thắng ở phút 29. Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 tại Chonburi hôm 17/12 khép lại bằng loạt đá luân lưu căng thẳng, với kết quả thắng 6-5 cho Philippines.
Lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, Philippines giành HC vàng bóng đá nữ, còn Việt Nam chấm dứt chuỗi bốn kỳ vô địch trong một trận đấu bị phủ bóng bởi những quyết định gây tranh cãi.
Nước mắt cũng rơi ở một trận chung kết khác, ở môn bóng đá nữ. Trọng tài bắt lỗi việt vị dù Nguyễn Thị Bích Thùy đứng trên hai cầu thủ Philippines, khiến Việt Nam mất oan bàn thắng ở phút 29. Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 tại Chonburi hôm 17/12 khép lại bằng loạt đá luân lưu căng thẳng, với kết quả thắng 6-5 cho Philippines.
Lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, Philippines giành HC vàng bóng đá nữ, còn Việt Nam chấm dứt chuỗi bốn kỳ vô địch trong một trận đấu bị phủ bóng bởi những quyết định gây tranh cãi.
Cũng trong ngày 17/12, lực sĩ Trần Đình Thắng làm nức lòng người hâm mộ có mặt ở nhà thi đấu cử tạ Thai Sport National University Chonburi khi giành chiến thắng sát nút trước đô cử chủ nhà Rungsuriya Yothaphon, ở hạng cân trên 94 kg.
Ở nội dung cử giật, Đình Thắng chỉ đạt thông số 155 kg, thua đối thủ đến 6 kg. Đô cử Thái Lan cử đẩy lần đầu thành công với 196 kg, lần hai 205 kg. Nếu muốn san bằng khoảng cách, Đình Thắng phải đẩy tạ lên đến 211 kg, đồng nghĩa phải vượt mức đẩy đầu 16 kg thì mới hy vọng.
Đô cử Yothaphon nâng mức tạ ở lần thứ 3 lên 210 kg, nhưng không thành công. Đình Thắng đẩy 211 kg ở lần hai thất bại, nhưng lần ba thành công trong tiếng reo hò vỡ òa của người hâm mộ Việt Nam.
Lực sĩ 26 tuổi đạt tổng thành tích 366 kg, vừa đủ hơn 1 kg so với đối thủ Thái Lan, giành HC vàng duy nhất cho cử tạ Việt Nam tại SEA Games 33.
Cũng trong ngày 17/12, lực sĩ Trần Đình Thắng làm nức lòng người hâm mộ có mặt ở nhà thi đấu cử tạ Thai Sport National University Chonburi khi giành chiến thắng sát nút trước đô cử chủ nhà Rungsuriya Yothaphon, ở hạng cân trên 94 kg.
Ở nội dung cử giật, Đình Thắng chỉ đạt thông số 155 kg, thua đối thủ đến 6 kg. Đô cử Thái Lan cử đẩy lần đầu thành công với 196 kg, lần hai 205 kg. Nếu muốn san bằng khoảng cách, Đình Thắng phải đẩy tạ lên đến 211 kg, đồng nghĩa phải vượt mức đẩy đầu 16 kg thì mới hy vọng.
Đô cử Yothaphon nâng mức tạ ở lần thứ 3 lên 210 kg, nhưng không thành công. Đình Thắng đẩy 211 kg ở lần hai thất bại, nhưng lần ba thành công trong tiếng reo hò vỡ òa của người hâm mộ Việt Nam.
Lực sĩ 26 tuổi đạt tổng thành tích 366 kg, vừa đủ hơn 1 kg so với đối thủ Thái Lan, giành HC vàng duy nhất cho cử tạ Việt Nam tại SEA Games 33.
Hôm 18/12, kiếm thủ Nguyễn Phước Đến tạo nên một trong những trận chung kết nghẹt thở nhất của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, ở nội dung kiếm ba cạnh nam với đối thủ mạnh Jose Noelito (Philippines).
Với lối đánh tốc độ cùng khả năng ra đòn chính xác, Jose Noelito liên tục tạo lợi thế, đẩy đại diện Việt Nam vào thế bám đuổi. Bị dẫn 5-9, Phước Đến vẫn điềm tĩnh, không nóng vội, kiên nhẫn điều chỉnh chiến thuật để từng bước xoay chuyển cục diện.
Cao trào của trận chung kết đến ở những giây cuối cùng. Khi thời gian thi đấu chỉ còn chưa đầy một phút, Phước Đến bị dẫn 11-14. Trong khoảnh khắc ngặt nghèo, bản lĩnh của VĐV Việt Nam được thể hiện rõ nét. Phước Đến liên tiếp tung ra bốn pha ra đòn chính xác, gọn gàng, để ghi liền bốn điểm. Màn lội ngược dòng ngoạn mục khép lại bằng chiến thắng nghẹt thở 15-14 cho kiếm thủ 28 tuổi, trong sự vỡ òa của ban huấn luyện và người hâm mộ.
Hôm 18/12, kiếm thủ Nguyễn Phước Đến tạo nên một trong những trận chung kết nghẹt thở nhất của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, ở nội dung kiếm ba cạnh nam với đối thủ mạnh Jose Noelito (Philippines).
Với lối đánh tốc độ cùng khả năng ra đòn chính xác, Jose Noelito liên tục tạo lợi thế, đẩy đại diện Việt Nam vào thế bám đuổi. Bị dẫn 5-9, Phước Đến vẫn điềm tĩnh, không nóng vội, kiên nhẫn điều chỉnh chiến thuật để từng bước xoay chuyển cục diện.
Cao trào của trận chung kết đến ở những giây cuối cùng. Khi thời gian thi đấu chỉ còn chưa đầy một phút, Phước Đến bị dẫn 11-14. Trong khoảnh khắc ngặt nghèo, bản lĩnh của VĐV Việt Nam được thể hiện rõ nét. Phước Đến liên tiếp tung ra bốn pha ra đòn chính xác, gọn gàng, để ghi liền bốn điểm. Màn lội ngược dòng ngoạn mục khép lại bằng chiến thắng nghẹt thở 15-14 cho kiếm thủ 28 tuổi, trong sự vỡ òa của ban huấn luyện và người hâm mộ.
Trịnh Thu Vinh (phải) trở thành VĐV bắn súng Việt Nam thành công nhất trong một kỳ SEA Games, với 4 HC vàng và một HC bạc. Tại SEA Games 33, Thu Vinh còn lập ba kỷ lục Đại hội, ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội nữ, và 25m súng ngắn cá nhân nữ.
Hai trong ba kỷ lục kể trên đến trong những trận chung kết nghẹt thở với đồng đội Nguyễn Thùy Trang. Trong trận chung kết 25m súng ngắn cá nhân, Thu Vinh bị Thùy Trang dẫn 31-33, nhưng cuối cùng cân bằng tỷ số 34-34 để đưa trận đấu vào loạt shoot-off. Ở đó, Thu Vinh bị dẫn 0-2 nhưng thắng ngược 3-2.
Trước đó, ở chung kết 10m súng ngắn hơi, Thùy Trang dẫn Thu Vinh tròn 1 điểm sau loạt bắn thứ 20. Nhưng loạt đạn thứ 22, Vinh bắn mở đầu đạt 10.5 điểm trong khi Thùy Trang bất ngờ rơi phong độ khi chỉ đạt 9.4 điểm. Đây là bước ngoặt giúp Thu Vinh vượt lên, khép lại cuộc đua với hai viên đạn cuối bắn ra đạt tổng 242.7 điểm, hơn Thùy Trang 1 điểm.
Trịnh Thu Vinh (phải) trở thành VĐV bắn súng Việt Nam thành công nhất trong một kỳ SEA Games, với 4 HC vàng và một HC bạc. Tại SEA Games 33, Thu Vinh còn lập ba kỷ lục Đại hội, ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội nữ, và 25m súng ngắn cá nhân nữ.
Hai trong ba kỷ lục kể trên đến trong những trận chung kết nghẹt thở với đồng đội Nguyễn Thùy Trang. Trong trận chung kết 25m súng ngắn cá nhân, Thu Vinh bị Thùy Trang dẫn 31-33, nhưng cuối cùng cân bằng tỷ số 34-34 để đưa trận đấu vào loạt shoot-off. Ở đó, Thu Vinh bị dẫn 0-2 nhưng thắng ngược 3-2.
Trước đó, ở chung kết 10m súng ngắn hơi, Thùy Trang dẫn Thu Vinh tròn 1 điểm sau loạt bắn thứ 20. Nhưng loạt đạn thứ 22, Vinh bắn mở đầu đạt 10.5 điểm trong khi Thùy Trang bất ngờ rơi phong độ khi chỉ đạt 9.4 điểm. Đây là bước ngoặt giúp Thu Vinh vượt lên, khép lại cuộc đua với hai viên đạn cuối bắn ra đạt tổng 242.7 điểm, hơn Thùy Trang 1 điểm.
Ở trận bán kết bóng chuyền nam với "gã khổng lồ" khu vực là Indonesia, Việt Nam chơi quả cảm và mạnh mẽ để bất ngờ thắng hai set đầu 25-21 và 25-20.
Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, đẳng cấp của đội tuyển ba lần liên tiếp vô địch SEA Games lên tiếng. Indonesia thể hiện kinh nghiệm và thể lực vượt trội, cùng khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt và tâm lý thi đấu vững vàng, thắng ngược thầy trò Trần Đình Tiền 3-2. Tỷ số ở ba set cuối là 25-21, 25-19 và 15-10.
Ở trận bán kết bóng chuyền nam với "gã khổng lồ" khu vực là Indonesia, Việt Nam chơi quả cảm và mạnh mẽ để bất ngờ thắng hai set đầu 25-21 và 25-20.
Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, đẳng cấp của đội tuyển ba lần liên tiếp vô địch SEA Games lên tiếng. Indonesia thể hiện kinh nghiệm và thể lực vượt trội, cùng khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt và tâm lý thi đấu vững vàng, thắng ngược thầy trò Trần Đình Tiền 3-2. Tỷ số ở ba set cuối là 25-21, 25-19 và 15-10.
Trận đấu ở vòng play-off nhánh thắng Liên quân Mobile nam giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra cùng lúc với chung kết bóng đá nam hôm 18/12, với kịch bản tương đồng. Trong trận đấu Bo5, đội Liên quân Mobile Việt Nam cũng bị dẫn trước 0-2.
Tại vòng loại thi đấu theo thể thức Bo3, đội tuyển Việt Nam từng thua trắng Thái Lan hai ván liên tiếp. Việc tiếp tục bị dẫn sâu khiến người hâm mộ Esports Việt Nam không dám kỳ vọng nhiều.
Thời điểm U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 trước U22 Thái Lan cũng gần như trùng khớp với lúc đội tuyển Liên Quân Mobile nam san bằng tỷ số 2-2 sau bốn ván đấu. Sau đó, hai đội tuyển Việt Nam cùng thắng ngược Thái Lan 3-2.
Chiến thắng đưa đội Liên quân Mobile nam vào chung kết tổng, gặp lại chính Thái Lan. Ở đó, Việt Nam thắng thuyết phục 4-2, tạo nên kỳ đại hội hoàn hảo cho Liên Quân Mobile nước nhà khi cả đội nam và nữ đều vô địch.
Trận đấu ở vòng play-off nhánh thắng Liên quân Mobile nam giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra cùng lúc với chung kết bóng đá nam hôm 18/12, với kịch bản tương đồng. Trong trận đấu Bo5, đội Liên quân Mobile Việt Nam cũng bị dẫn trước 0-2.
Tại vòng loại thi đấu theo thể thức Bo3, đội tuyển Việt Nam từng thua trắng Thái Lan hai ván liên tiếp. Việc tiếp tục bị dẫn sâu khiến người hâm mộ Esports Việt Nam không dám kỳ vọng nhiều.
Thời điểm U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 trước U22 Thái Lan cũng gần như trùng khớp với lúc đội tuyển Liên Quân Mobile nam san bằng tỷ số 2-2 sau bốn ván đấu. Sau đó, hai đội tuyển Việt Nam cùng thắng ngược Thái Lan 3-2.
Chiến thắng đưa đội Liên quân Mobile nam vào chung kết tổng, gặp lại chính Thái Lan. Ở đó, Việt Nam thắng thuyết phục 4-2, tạo nên kỳ đại hội hoàn hảo cho Liên Quân Mobile nước nhà khi cả đội nam và nữ đều vô địch.
Vy Anh - Đức Đồng - Hiếu Lương