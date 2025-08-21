Những tòa nhà chọc trời ở ba miền đất nước

Mỗi tòa nhà góp phần thể hiện sự phát triển của kinh tế Việt Nam từng thời kỳ, trong đó, Landmark 81 và 72 lọt top 10 công trình cao nhất khu vực.

Những tòa nhà biểu tượng tại ba miền đất nước. Đồ họa: Gia Linh

Landmark 81, TP HCM Toà nhà Landmark 81 khi lên đèn. Ảnh: Quỳnh Trần Landmark 81 được Vingroup ấp ủ đầu tư với mong muốn kiến tạo một công trình mang tính biểu tượng mới của TP HCM, cũng như thể hiện khát vọng vươn tầm thế giới của người Việt. Với chiều cao 461,3 m, Landmark 81 là tòa nhà cao nhất ở Việt Nam hiện tại. Toạ lạc ở trung tâm khu đô thị Central Park, sát bờ sông Sài Gòn, toà tháp có 81 tầng nổi, 3 tầng hầm với tổng mức đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD. Công trình biểu tượng này cũng được chính nhà thầu Việt - Coteccons làm tổng thầu, bắt đầu thi công từ cuối năm 2014. Giai đoạn trước đó, phần lớn các tòa nhà chọc trời ở Việt Nam, vốn đòi hỏi độ khó cao, đều do các đơn vị nước ngoài chịu trách nhiệm. Bởi vậy, dự án này cũng như một dấu mốc quan trọng với năng lực của các doanh nghiệp xây dựng trong nước. Thiết kế của Landmark 81 được lấy cảm hứng từ bó tre, biểu tượng cho sự kiên cường, phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam. Atkins - tập đoàn thiết kế tòa nhà này cũng là đơn vị "thổi hồn" cho tháp cao nhất thế giới hiện nay - Burj Khalifa ở UAE. Tháng 7/2018, sau hơn 1.460 ngày, tức khoảng 4 năm, với sự góp sức từ 100 đối tác, nhà thầu phụ cùng hàng nghìn công nhân làm việc liên tục 3 ca, Landmark 81 vận hành chính thức cấu phần đầu tiên. Công trình này cũng sở hữu nhiều kỷ lục tại Việt Nam và trong khu vực như được xây dựng trên nền móng lớn nhất tại Đông Nam Á, sử dụng 18.000 m3 bê tông, khối lượng thép xây dựng lên tới 52.000 tấn, ngang với khối lượng của 1.000 con voi.

Sau khi hoàn thành, Landmark 81 đã trở thành biểu tượng cho TP HCM và cũng thể hiện sự đóng góp quan trọng của khu vực tư nhân vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây cũng là dự án đánh dấu cho giai đoạn Nam tiến, mở rộng hoạt động mạnh mẽ tại khu vực này của Vingroup, Vinhomes. Hình ảnh Landmark 81 cũng thường xuyên đóng vai trò nhận diện nổi bật cho các hoạt động quảng bá, xúc tiến của tập đoàn này ở thị trường nước ngoài.

Landmark 81 duy trì vị thế tòa tháp cao nhất Đông Nam Á từ năm 2017 cho đến năm 2024 khi Merdeka 118 ở Kuala Lumpur (Malaysia) hoàn thành với 118 tầng, chiều cao 678,9 m. Hiện tại, tòa nhà Vingroup cũng nằm trong top 20 cao nhất châu Á. Bitexco Financial Tower, TP HCM Bitexco Financial Tower tháng 8/2025. Ảnh: Thanh Tùng Dù đã bị Landmark 81 soán ngôi tòa nhà cao nhất TP HCM, tháp tài chính Bitexco vẫn là một biểu tượng tại khu vực trung tâm TP HCM. Công trình này do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư, được xây dựng từ tháng 6/2007 và khánh thành vào tháng 10/2010. Bitexco Financial Tower cao 262,5 m, gồm 68 tầng nổi, 3 hầm. Đây cũng là tòa nhà đầu tiên tại Việt Nam cao trên 200 m. Công trình này được lấy cảm hứng thiết kế cách điệu từ búp sen, có sân đỗ trực thăng ở tầng 52. Chủ tịch Tập đoàn Bitexco từng chia sẻ rằng ý tưởng xây dựng công trình biểu tượng này bắt nguồn từ chuyến thăm tòa Chrysler ở New York (hoàn thành năm 1930, tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Art Deco, từng cao nhất thế giới). Ông hy vọng tạo ra một tòa tháp để người Việt tự hào như Chrysler hay Petronas của Malaysia. Và mong muốn này cũng đã trở thành hiện thực. Ngay sau khi hoàn thành, Bitexco Financial Tower đã được CNN bình chọn làm một trong 20 công trình biểu tượng thế giới. Năm 2013, nó tiếp tục vào nhóm 25 tòa nhà mang tính biểu tượng xây dựng toàn cầu hay dự án phức hợp có kiến trúc đẹp nhất châu Á. Hiện tại, tòa nhà Bitexco hoạt động trung tâm thương mại từ tầng trệt đến tầng 6, với diện tích khoảng 10.000 m2. Khu văn phòng cao cấp cho thuê tại đây có quy mô hơn 37.000 m2 tập trung các tập đoàn tài chính, bảo hiểm, công ty lớn từ quốc tế.

Saigon Marina IFC Tòa tháp Saigon Marina IFC cao 240m, 55 tầng nổi tháng 8/2025. Ảnh: Quỳnh Trần Saigon Marina International Financial Centre (IFC) vừa được khánh thành hôm 19/8, được xem là biểu tượng mới của TP HCM. Đây là công trình mở đầu cho mô hình Trung tâm tài chính TP HCM và cũng là một trong 250 công trình trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh. Tòa tháp này cao 240 m, đứng thứ 3 tại TP HCM - vị trí trước đó thuộc về dự án Vietcombank Tower. Trong 55 tầng nổi, đơn vị thiết kế 5 tầng khối đế bán lẻ, 46 tầng văn phòng (khoảng 87.000 m2), 4 tầng dành cho khu ẩm thực, trong đó tầng cao nhất cũng có đài quan sát. Công trình có 34 thang máy với thời gian chờ tối đa 30 giây. Saigon Marina IFC tọa lạc tại một trong những vị trí đắc địa nhất khu vực trung tâm TP HCM khi nằm tại số 2 Tôn Đức Thắng. Tòa nhà này cũng tiên phong trong mô hình TOD (Transit-Oriented Development) khi hầm B2 của liên thông với ga ngầm Ba Son, khuôn viên tháp cũng là cổng số 4 và 5 của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Theo Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, Saigon Marina mang tầm vóc của một công trình hiện đại, phản chiếu tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Ông hy vọng đây sẽ là trụ sở của các định chế tài chính, tập đoàn đa quốc gia, cũng như điểm khởi nguồn cho sáng kiến, khát vọng khởi nghiệp và những ý tưởng gắn kết Việt Nam sâu rộng hơn với dòng chảy kinh tế toàn cầu. Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng nói rằng Saigon Marina IFC hình thành biểu tượng thịnh vượng mới của đô thị lớn nhất cả nước. "Tòa tháp sẽ trở thành một trong những hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển xanh, số hóa và hội nhập, sẵn sàng sánh vai cùng các trung tâm tài chính lớn trong khu vực", ông Dũng chia sẻ.

Tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng Công trình này từng là tòa nhà cao nhất miền Trung vào thời điểm nó hoàn thành năm 2014 với 166,8 m, 34 tầng nổi, 2 tầng hầm. Tòa nhà nằm tại khu đất rộng 23.000 m2 ở ngã tư Trần Phú – Lý Tự Trọng, hướng ra dòng sông Hàn, bên cạnh khu di tích lịch sử Thành Điện Hải. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, bắt đầu được triển khai từ năm 2008. Tòa nhà được lấy cảm hứng là ngọn hải đăng dẫn đường và phần đế tạo hình chiếc thuyền kết hợp với mái hình cánh buồm đang vươn ra khơi. Thiết kế này nhằm thể hiện khát vọng vươn xa của một thành phố trẻ, động lực của cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tuy nhiên, người dân địa phương quen gọi là tòa nhà "bắp ngô". Đến nay, đây vẫn là tòa nhà trung tâm hành chính cao nhất cả nước. Với hơn 1.600 cán bộ, nhân viên của 24 sở, ngành, toà nhà mỗi ngày đón hơn 600 lượt người dân đến xử lý công việc. Sau khi sáp nhập với Quảng Nam, hầu hết các sở, ngành của TP Đà Nẵng mới vẫn làm việc tại trụ sở này với tổng diện tích mặt sàn hơn 65.000 m2.

Landmark 72, Hà Nội Landmark 72 - toà nhà cao nhất thủ đô Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Hải Với chiều cao 350 m, Landmark 72 hiện là tòa nhà cao nhất thủ đô Hà Nội và thứ hai tại Việt Nam. Đây cũng là một trong mười tòa tháp cao nhất khu vực Đông Nam Á. Landmark 72 bắt đầu xây dựng từ năm 2007 và hoàn thành 4 năm sau đó. Chủ đầu tư đầu tiên của công trình là tập đoàn Hàn Quốc Keangnam Enterprises với vốn khoảng 1 tỷ USD cho một tháp thương mại cao 72 tầng và hai tòa chung cư 48 tầng. Nằm sát đường vành đai 3, thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy, khi đó Landmark 72 cũng là một biểu tượng mới của sự phát triển mở rộng của thủ đô, đẩy mạnh đô thị hóa, nhất là về khu vực phía Tây. Keangnam Enterprises đầu tư tổ hợp này cũng đúng vào thời điểm nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng, tăng cường thu hút nhà đầu tư nước ngoài trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, công nghệ, bất động sản sau khi trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đến cuối năm 2011, Hàn Quốc cũng là một trong những nước có số lượng dự án và vốn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Dù sở hữu tham vọng lớn với tòa nhà, Keangnam Enterprises đã phải rao bán chỉ sau 4 năm vận hành bởi tác động từ những khó khăn từ cuộc khủng hoảng tài chính trước đó. Đến giai đoạn cuối 2015 - đầu 2016, tòa này về tay AON Holdings - một tập đoàn đa quốc gia của Anh, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý rủi ro, bảo hiểm, môi giới chứng khoán... Cuối năm ngoái, một số tờ báo Hàn Quốc cho biết AON Holdings muốn chuyển nhượng cổ phần tại tòa nhà cao thứ nhì Việt Nam với giá hơn 1.000 tỷ won, tương đương hơn 18.465 tỷ đồng.

Lotte Center, Hà Nội Tòa tháp của Lotte toạ lạc ở khu vực trung tâm của Hà Nội với chiều cao 272m. Ảnh: Lotte Tòa nhà Lotte Center được triển khai ngay sau Landmark 72 từ năm 2009. Nhưng trước đó, ông chủ của Lotte đã mua lại dự án này từ năm 2005 của một doanh nghiệp Hàn khác là Daewoo. Sau 5 năm xây dựng, tòa tháp của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc khánh thành đúng vào dịp Quốc khánh Việt Nam năm 2014. Với công trình này, Lotte muốn tạo nên một dự án mang tính biểu tượng, góp phần nâng tầm thương hiệu của tập đoàn Việt Nam. Lotte Center được lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống của Việt Nam, với thiết kế tách đôi sang hai khối, xen kẽ là các khu vườn trời (sky gardens) nhằm tăng sự thông thoáng và tiết kiệm năng lượng. Lotte Center cao 272 m, gồm 65 tầng nổi và 5 tầng hầm. Hiện tại, đây là tòa cao thứ nhì ở Hà Nội và đang vận hành hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, văn phòng, nhà hàng, khách sạn cao cấp. Sau 10 năm vận hành, Lotte đã làm mới diện mạo và nâng cấp tổ hợp này vào năm ngoái theo hướng trẻ trung, hiện đại hơn.