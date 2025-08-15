Những tác phẩm nổi bật dự thi Vietnam Vibes

Tác giả Nguyễn Thế Anh gửi tới Vietnam Vibes by Vietravel hình ảnh các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện nghi thức kéo pháo bắt đầu buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Đây là một trong những bức ảnh được đánh giá cao trong ba tuần khởi động cuộc thi.
Tác giả Nguyễn Thế Anh gửi tới Vietnam Vibes by Vietravel hình ảnh các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện nghi thức kéo pháo bắt đầu buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Đây là một trong những bức ảnh được đánh giá cao trong ba tuần khởi động cuộc thi.
Bạn Lê Đức Anh gây ấn tượng với hình ảnh trực thăng mang cờ Đảng tung bay trên bầu trời thành phố mang tên Bác. Tác giả chia sẻ, khoảnh khắc khiến trái tim anh rung động là hình ảnh chiếc trực thăng Mi-171A Baikal mang số hiệu 03 kiêu hãnh mang theo lá cờ Đảng đỏ rực tung bay giữa không trung.
"Mỗi nhịp cánh quạt như đang xoáy sâu vào ký ức lịch sử, khiến tôi - một mảnh ghép trong thế hệ trẻ - hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay", Đức Anh viết.
Bạn Lê Đức Anh gây ấn tượng với hình ảnh trực thăng mang cờ Đảng tung bay trên bầu trời thành phố mang tên Bác. Tác giả chia sẻ, khoảnh khắc khiến trái tim anh rung động là hình ảnh chiếc trực thăng Mi-171A Baikal mang số hiệu 03 kiêu hãnh mang theo lá cờ Đảng đỏ rực tung bay giữa không trung.
"Mỗi nhịp cánh quạt như đang xoáy sâu vào ký ức lịch sử, khiến tôi - một mảnh ghép trong thế hệ trẻ - hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay", Đức Anh viết.
Tác phẩm "Nhịp sống trên sông Son" của tác giả Hoàng Tuấn Cường được thực hiện khi bình minh vừa hé, những tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt nước sông Son, dát lên làn sóng gợn một màu vàng óng ả.
Anh kể, trên chiếc thuyền nhỏ, hai dì cần mẫn vớt rong để nuôi cá trắm, nguồn sinh kế quan trọng của người dân nơi đây. "Giữa không gian thanh bình của làng quê Phong Nha, Quảng Bình, từng nhúm rong được lấy lên hòa cùng tiếng nước khẽ vỗ mạn thuyền, tạo nên một bức tranh mộc mạc mà tràn đầy sức sống".
Tác phẩm "Nhịp sống trên sông Son" của tác giả Hoàng Tuấn Cường được thực hiện khi bình minh vừa hé, những tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt nước sông Son, dát lên làn sóng gợn một màu vàng óng ả.
Anh kể, trên chiếc thuyền nhỏ, hai dì cần mẫn vớt rong để nuôi cá trắm, nguồn sinh kế quan trọng của người dân nơi đây. "Giữa không gian thanh bình của làng quê Phong Nha, Quảng Bình, từng nhúm rong được lấy lên hòa cùng tiếng nước khẽ vỗ mạn thuyền, tạo nên một bức tranh mộc mạc mà tràn đầy sức sống".
"Vươn ra biển lớn" của tác giả Nguyễn Huy Hải Hoàng là một trong những bài dự thi có nhiều lượt bình chọn nhất, 76 lượt tính đến ngày 15/8. Bức ảnh được chụp tại thành phố cảng.
"Hải Phòng trong tôi không chỉ là quê hương, mà còn là điểm xuất phát cho những ước mơ đưa Việt Nam ra thế giới", Hải Hoàng viết.
"Vươn ra biển lớn" của tác giả Nguyễn Huy Hải Hoàng là một trong những bài dự thi có nhiều lượt bình chọn nhất, 76 lượt tính đến ngày 15/8. Bức ảnh được chụp tại thành phố cảng.
"Hải Phòng trong tôi không chỉ là quê hương, mà còn là điểm xuất phát cho những ước mơ đưa Việt Nam ra thế giới", Hải Hoàng viết.
Tác giả Lê Trường Giang gửi tới Vietnam Vibes by Vietravel với hình ảnh đất nước từ nhiều địa danh. Vẻ đẹp đất nước được tái hiện dưới góc nhìn của một chàng trai bước sang tuổi 22 "rời khỏi Thủ đô mến yêu tới những vùng đất chưa từng được nhớ mặt, gọi tên".
Đây là tác phẩm mang tên "Màu cờ" của tác giả Đỗ Bá Hưng. Trong ảnh là hơn 7.000 người dân Hải Phòng đã cùng nhau xếp hình lá cờ Tổ quốc khổng lồ tại Vinhomes Imperia Hồng Bàng.
Đây là tác phẩm mang tên "Màu cờ" của tác giả Đỗ Bá Hưng. Trong ảnh là hơn 7.000 người dân Hải Phòng đã cùng nhau xếp hình lá cờ Tổ quốc khổng lồ tại Vinhomes Imperia Hồng Bàng.
Tính đến ngày 15/8, "Sắc chàm bên suối nguồn lịch sử" của tác giả Hoàng Thị Nhài nhận được số bình chọn lớn nhất - 134 lượt. Với mỗi hạng mục ảnh và video, Vietnam Vibes by Vietravel đều có một giải Khuyến khích dành cho tác phẩm có lượt bình chọn lớn nhất trên trang của cuộc thi. Giải thưởng trị giá 7 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và phiếu du lịch.
Tính đến ngày 15/8, "Sắc chàm bên suối nguồn lịch sử" của tác giả Hoàng Thị Nhài nhận được số bình chọn lớn nhất - 134 lượt. Với mỗi hạng mục ảnh và video, Vietnam Vibes by Vietravel đều có một giải Khuyến khích dành cho tác phẩm có lượt bình chọn lớn nhất trên trang của cuộc thi. Giải thưởng trị giá 7 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và phiếu du lịch.
Tác giả Nguyễn Trung Khiêm dự thi với bức ảnh "Nuôi dưỡng bản sắc quê hương" ghi lại khoảnh khắc thanh bình bên bờ ruộng lúa tại một vùng biên An Giang, nơi có người mẹ và những đứa con biểu tượng bình dị mà thiêng liêng cho hình ảnh quê hương đất nước.
"Qua tác phẩm tôi mong muốn sẽ lan tỏa được tình yêu quê hương – nơi mọi giá trị truyền thống, những giấc mơ giản dị, và sức mạnh đoàn kết cùng tồn tại. Nơi bao lớp người đã lớn lên, đã cùng nhau vượt qua những gian khó để vun đắp nên chặng đường 80 năm vẻ vang của quê hương, đất nước", tác giả chia sẻ.
Tác giả Nguyễn Trung Khiêm dự thi với bức ảnh "Nuôi dưỡng bản sắc quê hương" ghi lại khoảnh khắc thanh bình bên bờ ruộng lúa tại một vùng biên An Giang, nơi có người mẹ và những đứa con biểu tượng bình dị mà thiêng liêng cho hình ảnh quê hương đất nước.
"Qua tác phẩm tôi mong muốn sẽ lan tỏa được tình yêu quê hương – nơi mọi giá trị truyền thống, những giấc mơ giản dị, và sức mạnh đoàn kết cùng tồn tại. Nơi bao lớp người đã lớn lên, đã cùng nhau vượt qua những gian khó để vun đắp nên chặng đường 80 năm vẻ vang của quê hương, đất nước", tác giả chia sẻ.
"Tổ quốc nhìn từ đảo tiền tiêu" là một trong những tác phẩm nhận nhiều lượt bình chọn nhất với 77 lượt, tính đến ngày 15/8. Tác giả chụp bức ảnh tại Lý Sơn, hòn đảo tiền tiêu giữa Biển Đông.
"Trên đỉnh Thới Lới, nơi cột cờ Tổ quốc vươn cao giữa trời biển bao la, tôi lặng người trước biểu tượng của ý chí và khát vọng độc lập từ bao thế hệ. Giây phút ấy khơi dậy trong tôi niềm tự hào sâu sắc và nhắc nhớ rằng: giữ gìn Tổ quốc không chỉ là bổn phận của quá khứ, mà còn là lời hứa với tương lai", cô chia sẻ với Vietnam Vibes by Vietravel.
"Tổ quốc nhìn từ đảo tiền tiêu" là một trong những tác phẩm nhận nhiều lượt bình chọn nhất với 77 lượt, tính đến ngày 15/8. Tác giả chụp bức ảnh tại Lý Sơn, hòn đảo tiền tiêu giữa Biển Đông.
"Trên đỉnh Thới Lới, nơi cột cờ Tổ quốc vươn cao giữa trời biển bao la, tôi lặng người trước biểu tượng của ý chí và khát vọng độc lập từ bao thế hệ. Giây phút ấy khơi dậy trong tôi niềm tự hào sâu sắc và nhắc nhớ rằng: giữ gìn Tổ quốc không chỉ là bổn phận của quá khứ, mà còn là lời hứa với tương lai", cô chia sẻ với Vietnam Vibes by Vietravel.
Nhật Lệ
Vietnam Vibes by Vietravel là cuộc thi ảnh, video ngắn dành cho tất cả người Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như bạn bè quốc tế. Mỗi bức ảnh, thước phim ngắn được gửi về là một mảnh ghép làm nên bức tranh đa sắc về lòng yêu nước của người Việt, dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.
Cuộc thi gồm hai hạng mục: ảnh và video. Bài dự thi có thể giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, các giá trị văn hóa, thiên nhiên trên khắp mọi miền Tổ quốc nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân; hoặc phản ánh chân thực, sinh động những thành tựu phát triển trên mọi mặt của đời sống, văn hóa - xã hội Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế. Ban tổ chức khuyến khích tác phẩm có hình ảnh quốc kỳ Việt Nam.
Độc giả xem thông tin chi tiết về thể lệ, giải thưởng và các yêu cầu thông số, dung lượng ảnh/video tại đây.