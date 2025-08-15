Những tác phẩm nổi bật dự thi Vietnam Vibes

Bạn Lê Đức Anh gây ấn tượng với hình ảnh trực thăng mang cờ Đảng tung bay trên bầu trời thành phố mang tên Bác. Tác giả chia sẻ, khoảnh khắc khiến trái tim anh rung động là hình ảnh chiếc trực thăng Mi-171A Baikal mang số hiệu 03 kiêu hãnh mang theo lá cờ Đảng đỏ rực tung bay giữa không trung.

"Mỗi nhịp cánh quạt như đang xoáy sâu vào ký ức lịch sử, khiến tôi - một mảnh ghép trong thế hệ trẻ - hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay", Đức Anh viết.