Cuộc thi Vietnam Vibes có tổng giải thưởng lên tới 100 triệu đồng

Cuộc thi Vietnam Vibes by Vietravel trao tổng giải thưởng gần 100 triệu đồng, gồm tiền mặt và phiếu du lịch, cho các tác phẩm ảnh và video xuất sắc lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.

Sự kiện do Báo điện tử VnExpress phát động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhằm ghi nhận và truyền tải những góc nhìn độc đáo về Việt Nam thông qua ảnh và video ngắn.

Độc giả là người Việt hoặc người nước ngoài đều có thể gửi tác phẩm dự thi với nội dung giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, thiên nhiên các vùng miền; phản ánh thành tựu phát triển văn hóa - xã hội, công cuộc đổi mới và hội nhập. Ban tổ chức khuyến khích tác phẩm có hình ảnh quốc kỳ Việt Nam.

Cuộc thi gồm hai hạng mục ảnh và video, nhận bài dự thi từ ngày 23/7 đến 23/8. Từ ngày 25 đến 29/8, ban tổ chức công bố danh sách tác phẩm vào vòng chung kết và tiến hành chấm giải.

Diễn viên Kaity Nguyễn hưởng ứng cuộc thi với hình ảnh áo dài và quốc kỳ. Ảnh: Kaity Nguyễn

Vietnam Vibes by Vietravel trao tổng cộng 8 giải thưởng cho hai hạng mục ảnh và video, mỗi hạng mục gồm bốn giải. Trong đó:

Giải Nhất: 10 triệu đồng tiền mặt và phiếu du lịch Vietravel trị giá 10 triệu đồng, tổng giá trị giải thưởng 20 triệu đồng.

Giải Nhì: 5 triệu đồng tiền mặt và phiếu du lịch Vietravel trị giá 10 triệu đồng, tổng giá trị giải thưởng 15 triệu đồng.

Giải Ba: 2 triệu đồng tiền mặt và phiếu du lịch Vietravel trị giá 5 triệu đồng, tổng giá trị giải thưởng 7 triệu đồng.

Giải Khuyến khích: phiếu du lịch Vietravel trị giá 5 triệu đồng, tổng giá trị giải thưởng 5 triệu đồng. Đây là giải dành cho tác phẩm được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội hoặc có lượt yêu thích cao nhất trên trang chương trình.

Độc giả gửi ảnh/video ngắn dự thi tại đây.

Hội đồng giám khảo gồm ca sĩ Hồng Nhung, nhà sáng tạo nội dung Khoai Lang Thang và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Minh Châu - Giảng viên cao cấp, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tuần đầu tháng 9 tại tòa soạn báo VnExpress.

Ban giám khảo cuộc thi Vietnam Vibes by Vietravel. Ảnh: VnExpress

Đồng hành cùng cuộc thi, đại diện Công ty Du lịch Vietravel - bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Tiếp thị cho biết, đây là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt trong năm kỷ niệm 30 năm thành lập công ty.

"Vietnam Vibes by Vietravel không chỉ là sân chơi nghệ thuật, mà còn lan tỏa tình yêu quê hương và khát vọng phát triển. Mỗi tác phẩm là một lát cắt chân thực, truyền cảm hứng về Việt Nam đang đổi thay", bà nói.

Bước sang tuần thứ hai, ngoài độc giả, chương trình cũng nhận được sự hưởng ứng của nhiều nghệ sĩ. Trong đó, Diễn viên Kaity Nguyễn để lại lời nhắn trên trang Truyền cảm hứng: "Niềm tự hào dân tộc không đến từ điều lớn lao, mà từ việc sống, làm việc, giữ gìn nét đẹp truyền thống".

Cùng mong muốn góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về đất nước, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An, người từng đặt chân tới cả 63 tỉnh thành chia sẻ bộ ảnh chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi", ghi lại những khoảnh khắc đời thường, tươi sáng của con người Việt Nam. Anh cho biết: "Tình yêu đất nước không cần phải là điều gì lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là khoảnh khắc được ngắm bình minh nơi quê nhà hay bữa cơm đơn sơ cùng người thân".

Ngoài Kaity, Hải An, các nghệ sĩ như Trương Ngọc Ánh, Hoa hậu H'Hen Niê... cũng chia sẻ góc nhìn riêng về vẻ đẹp Việt Nam, đồng hành với cuộc thi trên hành trình khơi dậy tình yêu quê hương qua nghệ thuật,

Tác giả gửi bài trực tiếp trên trang chương trình. Trong đó, ảnh định dạng JPG, chiều ngắn nhất tối thiểu 3.000 pixel, dung lượng từ 2MB. Mỗi tác giả gửi một ảnh.

Video định dạng MP4, video dọc, thời lượng không quá 1 phút 30 giây, chất lượng Full HD trở lên, dung lượng tối đa 200MB. Mỗi tác giả hoặc nhóm gửi một video.

Tác phẩm cần đảm bảo tính pháp lý, không vi phạm thuần phong mỹ tục, không chứa nội dung quảng bá thương hiệu cụ thể và phản ánh trung thực vẻ đẹp con người, văn hóa và đời sống Việt Nam.

Ngoài giải thưởng vật chất, tác phẩm đoạt giải sẽ được đăng trên các nền tảng truyền thông của VnExpress. Đây là cơ hội để người tham gia thể hiện góc nhìn sáng tạo và lan tỏa thông điệp tích cực về đất nước.

Nhật Lệ