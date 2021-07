Những rào cản khi chuyển đổi số trong dạy, học và thi

Chuyển đổi số giáo dục đang diễn ra mạnh mẽ nhưng chưa đồng bộ và thành công do những yếu tố về công nghệ và con người.

Chuyển đổi số trong việc dạy, học và thi

Giáo dục là một trong 8 lĩnh vực trọng điểm của chương trình chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, để chuyển đổi số thành công cần nhiều yếu tố, như cải thiện điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các khu vực khác nhau, thay đổi tư duy và cập nhật kỹ năng công nghệ cho đội ngũ nhân lực từ nhà quản lý, giáo viên cho tới người học...

"Chuyển đổi số trong việc dạy, học và thi" là chủ đề của tọa đàm trực tuyến CTO Talks phiên số 14, diễn ra từ 10h ngày 9/7, với sự tham gia của bốn diễn giả là ông Tạ Hải Tùng - Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách Khoa Hà Nội; ca sĩ Mỹ Linh - Đồng sáng lập Young Beat School Of Music; bà Phạm Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Vinschool The Harmony và ông Phạm Tuấn Anh - CTO Steam for Vietnam.

