Những quán cơm tiếp sức đoàn cứu trợ miền Bắc

Quán cơm của chị Phan Thị Lan ở xã Ia Le (huyện Chư Pưh, Gia Lai) thông báo sẽ phục vụ miễn phí các đoàn cứu trợ lũ lụt miền Bắc từ nay tới 12/10.

Quán cơm nằm gần Trạm thu phí 110, giáp ranh tỉnh Đăk Lăk và Gia Lai, là nơi có lượng xe qua lại lớn. Mấy ngày qua, nhìn đoàn xe từ các tỉnh thành miền Nam, Tây Nguyên nối đuôi nhau hướng ra Bắc, chị Lan thấy xúc động.

"Chúng tôi không đi được thì tiếp sức các đoàn thiện nguyện để họ đảm bảo sức khỏe, đỡ phần nào chi phí dọc đường", chị Lan, 55 tuổi nói.

Bà chủ quán cơm gà thông báo trên mạng xã hội từ chiều 11/9. Sáng nay quán được mấy đoàn từ Đăk Nông, Đăk Lăk liên hệ, đăng ký cơm miễn phí. Chị Lan nói sẽ đón tất cả các đoàn cứu trợ, chỉ hy vọng mọi người liên hệ sớm để được phục vụ tốt nhất.

Đây không phải lần đầu gia đình làm việc này. Họ từng nấu cơm miễn phí gần một tháng cho các đoàn cứu trợ lũ lụt năm 2020 và phục vụ các khu cách ly Covid-19.

Tình nguyện viên tặng nhu yếu phẩm cho người dân lũ lụt ở phường Quang Vinh, Thái Nguyên ngày 10/9. Ảnh: Chung Dự Đông

Từ chiều 11/9, anh Hoàng Quang Trung, 41 tuổi, chủ một nhà hàng ở Đồng Hới, Quảng Bình đón các đoàn cứu trợ ăn, ngủ miễn phí. Hai ngày nay có khoảng gần 10 đoàn từ các tỉnh phía Nam, Đà Nẵng và Huế đang hỗ trợ ở các tỉnh Tây Bắc, hẹn khi quay về sẽ dừng nghỉ.

"Người miền Bắc đã hết mình vì miền Trung trong bão lụt những năm trước, nay tôi chỉ muốn góp sức nhỏ của mình", anh nói.

Tại Thanh Hóa, sau khi gói hàng đi cứu trợ đêm 10/9, chị Phương Anh, chủ nhà hàng ở km số 12, quốc lộ 47 vẫn trăn trở. Những năm trước chị đều đi thiện nguyện bão lũ miền Trung, nay vì sức khỏe yếu không đi được. Chị nảy ra kế hoạch lập bếp ăn miễn phí cho các đoàn thiện nguyện đi qua.

"Chắc mọi người rất mong những món quà của mình đến đồng bào vùng lũ. Tôi cũng đang rất mong được tiếp sức cho các bạn. Xin đừng ngại, hãy gọi điện cho tôi nếu có lịch trình qua đây", chủ quán thông báo trên các mạng xã hội.

Một số đoàn ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị đã liên hệ và sẽ ghé trong một vài ngày tới.

Tại Ninh Bình, hàng chục quán cơm, bún, phở, nước đăng tải thông tin miễn phí ăn, uống, ở cho các đoàn cứu trợ. Anh Bùi Văn Nguyện, chủ một nhà hàng, viết trên trang cá nhân hôm 10/9: "Hy vọng miếng cá kho, chút rau luộc, cơm ngon không cao sang nhưng đủ để cho các đoàn có thêm sức khỏe đi vào vùng đầu sóng ngọn gió giúp đỡ bà con ta".

Ông chủ 33 tuổi cho biết may mắn được nhiều người chia sẻ thông tin cho các đoàn. Hôm 11/9, quán đã phục vụ ba đoàn 10, 13 và 16 người từ Thanh Hóa và Nghệ An đang trên đường ra Bắc. Hôm nay và mai đang có các đoàn từ Nghệ An và Quảng Bình đến.

Một đoàn cứu trợ vùng lũ dừng ăn cơm miễn phí tại quán cơm của anh Nguyện ở Ninh Bình hôm 11/9. Ảnh: Bùi Văn Nguyện

Đến ngày 12/9, bão Yagi đã khiến 197 người chết, 128 người mất tích, 807 người bị thương, hơn 188.000 nhà cửa bị thiệt hại. Nhiều các tỉnh thành đang bị chia cắt do lũ lụt, sạt lở đất.

Những ngày qua có nhiều đoàn cứu trợ từ miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên và cả các đoàn Hà Nội lên miền núi phía Bắc. Việc tìm chỗ ăn, chỗ ở sẽ khó khăn và có thể phát sinh thêm chi phí.

Theo thống kê sơ bộ của VnEpxress, hiện có khoảng gần 100 quán cơm, nhà hàng, khách sạn thông báo hỗ trợ ăn nghỉ miễn phí cho các đoàn đi cứu trợ vùng bão lũ.

Cả nước hướng về miền Bắc sau bão Yagi

