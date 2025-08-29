Những 'quản ca' khuấy động không khí trước giờ tổng duyệt diễu binh

Hà NộiÔng Trần Văn Luận, 68 tuổi, vừa đi dọc đường Hùng Vương vừa bắt nhịp bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” kéo theo hàng trăm người khác cùng cất giọng hòa ca.

Ông Luận là cựu chiến binh, nhà ở Hoài Đức (Hà Nội) có mặt ở tuyến đường Hùng Vương - Trần Phú từ 8h sáng 29/8, chờ xem lễ tổng duyệt diễu binh ngày 30/8.

Tại đây, ông đã giao lưu, làm quen được nhiều đồng đội từ khắp các chiến trường khác cùng nhau ôn chuyện xưa. Đến trưa, ông Luận bỗng nhiên đứng dậy, tay cầm cờ hô khẩu hiệu "Việt Nam muôn năm" và bắt nhịp những bài hát cách mạng để tất cả đồng thanh. "Tôi thấy mọi người có vẻ thấm mệt sau nhiều giờ ngồi chờ nên khuấy động không khí để vui vẻ hơn", cựu chiến binh 68 tuổi nói.

Ông giải thích thêm, từng là trung đội phó pháo binh ở sư đoàn 326 Lai Châu nên rất hiểu tác dụng kích thích tinh thần, là sức mạnh của âm nhạc.

Trong các buổi hợp luyện (24/8) và sơ duyệt (27/8), ông Luận đứng chờ ở tuyến Kim Mã và Liễu Giai hơn 8 tiếng. Ông cũng tìm cách để khuấy động không khí trong lúc chờ đợi. Bất kể nắng mưa, người cựu binh luôn tươi cười thậm chí nhảy, múa để xua tan mệt mỏi cho người dân.

Cựu chiến binh Trần Văn Luận (thứ hai từ phải sang), 68 tuổi, ở xã Hoài Đức, Hà Nội đợi xem tổng duyệt diễu binh tại tuyến Trần Phú, sáng 29/8. Ảnh: Nga Thanh

Trên tuyến phố Liễu Giai, ông Nguyễn Tiến Thỉnh, 86 tuổi, ở Hưng Yên cũng xung phong làm "quản ca" hát cùng mọi người trong hơn 12 tiếng ngồi chờ. Người cựu chiến binh này từng làm nhiệm vụ phá bom, dò mìn, mở đường dọc chiến trường Bắc - Nam từ năm 1964. Lúc mệt mỏi hay nhớ nhà ông thường cùng đồng đội ngân nga khúc quân hành để giữ vững tinh thần chiến đấu.

"Lần này có lẽ là lần cuối tôi được sống trong khoảnh khắc thiêng liêng này nên muốn được cùng anh em đồng đội và người dân tận hưởng trọn vẹn", ông Thỉnh nói.

Các cựu chiến binh làm “quản ca” khuấy động không khí trước giờ diễu binh Ông Nguyễn Tiến Thỉnh (mặc bộ đồ trắng), 86 tuổi, ở Hưng Yên (Thái Bình cũ) hát hò suốt hơn 12 tiếng cùng các cựu chiến binh và người dân đi xem diễu binh. Nguồn: TikTok

Video của ông Thỉnh làm quản ca thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận bày tỏ sự xúc động. Một số để lại chia sẻ tiếc nuối khi người thân đã hy sinh ở chiến trường, không có cơ hội để tận hưởng thời khắc thiêng liêng này. Nhiều người trẻ cũng để lại lời chúc và nhắc nhau nhường chỗ cho các cựu chiến binh khi xem diễu binh bởi "nhờ họ mới có hòa bình hôm nay".

Tham gia xem những ngày hợp luyện đầu tiên, Ngọc Trang, 24 tuổi cho biết luôn tìm các vị trí ngồi gần các cựu chiến binh để được nghe kể chuyện lịch sử. Trang nói các cụ tuy lớn tuổi nhưng giọng nói vẫn khỏe mạnh, "đậm chất lính cụ Hồ", đặc biệt khi hô khẩu hiệu, cất lời hát vô cùng khí thế.

"Chúng tôi không thể không hát theo. Chờ đợi có bao lâu cũng thấy quý giá vì được tận hưởng những phút giây này", cô gái ở quận Thanh Xuân nói.

Ông Nguyễn Tiến Thỉnh, 86 tuổi, ở Hưng Yên (Thái Bình cũ) từng tham gia kháng chiến từ năm 1964. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ông Ngô Văn Hoan, 69 tuổi cùng 5 đồng đội đi từ Tuyên Quang xuống đường Trần Phú, Hà Nội chờ xem tổng duyệt diễu binh. Trong lúc chờ đợi, ông khoác vai các đồng đội hát hò giữa trời mưa, khích lệ những người xung quanh hát cùng. Chứng kiến cảnh quân dân hòa giọng dọc các tuyến chật kín người chờ xem, ông Hoan nói rất xúc động.

"Dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ở Hà Nội là ước nguyện cuối cùng trong đời tôi", cựu chiến binh 69 tuổi nói.

Nga Thanh - Quỳnh Nguyễn