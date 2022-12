Những nơi lưu dấu ấn Messi tại quê nhà Rosario

Grandoli Abander Club là câu lạc bộ đầu tiên Messi thi đấu, khi anh 4 tuổi. Nơi này cách căn nhà tuổi thơ của Messi khoảng 2 km, phía nam thành phố. Đây là điểm đến theo thông tin từ người dân địa phương, khách du lịch luôn tới đây tham quan để tận mắt chứng kiến nơi đầu tiên Messi bắt đầu luyện tập. Ngày nay, các huấn luyện viên và cầu thủ trẻ tại đây đều luyện tập hăng say, và hào hứng nghĩ về tương lai sẽ có những ngôi sao sáng chói như Messi hiện tại. Tuy nhiên, khu vực này bị đánh giá thiếu an toàn. Do đó, khách không nên đi bộ xung quanh. Lý tưởng nhất là thuê xe để đảm bảo đi và vệ an toàn. Địa chỉ: phố Gregorio de Laferrere. Ảnh:Trend Detail.