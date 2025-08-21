Những người lính già 'xuyên không' về ngày Độc lập

Hà NộiNhiều cựu chiến binh tuổi 70-80 đã vượt hàng trăm cây số về Thủ đô để một lần được "sống" trong không khí ngày 2/9/1945 qua công nghệ thực tế ảo.

Hơn 10h sáng 20/8, dòng người xếp hàng dài trước Trung tâm Phát thanh Quốc gia, số 58 Quán Sứ. Trong số đó không ít mái đầu bạc. Họ đến tham gia sự kiện "Trở về thời khắc thiêng liêng" dùng công nghệ VR, AR và Holobox đưa người xem trở lại 80 năm trước trong thời khắc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình.

Để có mặt tại đây cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hoạt, 71 tuổi, đã đi 130 km từ xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình lên Hà Nội từ hôm trước. Sáng 20/8, ông và cháu trai đạp xe gần một giờ từ nhà con trai ở Thanh Trì hỏi đường đến phố Quán Sứ.

Ông muốn tự đi để ngắm phố phường Hà Nội rợp cờ hoa trước ngày đại lễ và không phiền con cháu.

Ông Nguyễn Mạnh Hoạt, 71 tuổi cùng cháu trai đạp xe từ Thanh Trì đến 58 Quán Sứ, Hà Nội để tham dự sự kiện Trở về thời khắc thiêng liêng, sáng 20/8. Ảnh: Nga Thanh

"Từ nhỏ tôi được nghe kể về không khí của ngày độc lập 2/9/1945. Lớn lên đi bộ đội lại được các đồng đội lớn tuổi kể lại. Nay có cơ hội, tôi phải đi trải nghiệm bằng được", ông Hoạt nói.

Lần đầu tiếp xúc với công nghệ thực tế ảo, người cựu chiến binh từng chiến đấu tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định từ năm 1972, không giấu được xúc động. Suốt 4 phút trở về quá khứ, ông như sống lại ký ức một thời.

Theo lời ông Hoạt, không gian Quảng trường Ba Đình năm ấy hiện ra với cờ đỏ sao vàng, các khối diễu binh và hàng vạn đồng bào trong trang phục giản dị. Giọng nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên.

"Tôi như đang đứng giữa quảng trường, hòa vào dòng người hô vang hai tiếng 'Xin thề'. Cảm giác ấy không thể nào quên", ông Hoạt kể.

Trải nghiệm xong, ông dự định sẽ đạp xe chở cháu nội ra Quảng trường Ba Đình xem tổng duyệt diễu binh. "Mình may mắn còn sống thì phải đi thay phần của những đồng đội đã nằm lại, để chứng kiến đất nước đổi thay nhưng vẫn luôn nhớ về lịch sử", ông nói.

Công nghệ giúp trở về khoảnh khắc lịch sử 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình Người dân trải nghiệm không khí ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo. Video: Anh Phú - Trọng Đạt

Chung niềm mong mỏi, bà Nguyễn Thị Nhan, 81 tuổi, một mình bắt xe khách từ 4h sáng ở xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình để kịp về Hà Nội. Cựu nữ thanh niên xung phong từng mở đường Trường Sơn những năm 1960, nay tuổi cao, chân yếu, phải vịn vào lan can để xếp hàng.

"Tôi luôn ao ước được một lần chứng kiến cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nhưng nghĩ lịch sử đã qua thì không thể quay lại. Nghe cháu gái báo tin, tôi đi liền", bà Nhan chia sẻ.

Mắt đã kém, nhưng khi đeo kính VR, bà nói "nhìn rõ lắm, tôi nghe tiếng Bác vang ngay bên tai". Nước mắt bà lăn dài trên gò má. "Ngày trước nghe kể đã xúc động, nay tận mắt chứng kiến mới thấy hào hùng và tự hào", bà nói.

Cựu thanh niên xung phong dự định sát ngày Quốc khánh lại lên Hà Nội xem lễ diễu binh.

Ông Hoàng Tiến Binh, 75 tuổi và bà Đỗ Thị Mùi, 73 tuổi đi hơn 100 km từ Phú Thọ đến Hà Nội để tham dự sự kiện, trưa 20/8. Ảnh: Nga Thanh

Ông Hoạt, bà Nhan là hai trong số hàng trăm cựu chiến binh, thanh niên xung phong cao tuổi từ Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên về Hà Nội dịp này.

Trong dòng người, có cả những cặp vợ chồng chung ký ức thời chiến. Ông Hoàng Tiến Binh, 75 tuổi và bà Đỗ Thị Mùi, 73 tuổi, cùng nhau đi 130 km từ xã Hoàng Cương, Phú Thọ đến Hà Nội. Ông Binh là lính chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị, còn bà là thanh niên xung phong tại quê nhà.

"Cả cuộc đời cống hiến cho Tổ quốc, nay được trở lại thời khắc lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tôi thấy rất vinh dự", ông Binh chia sẻ.

Suốt 4 phút "xuyên không", ông lặng đi khi nhìn thấy hình ảnh người dân trang nghiêm hướng về lễ đài, nghe tiếng vỗ tay vang dậy. Ông bảo, nhiều đồng đội ở quê giờ sức yếu không đi được, nên ông đi thay phần họ, về sẽ kể lại cho mọi người nghe.

Chương trình trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng" mở cửa tự do trong hai ngày 19 và 20/8 tại 58 Quán Sứ. Từ ngày 28/8 đến 5/9, không gian trải nghiệm sẽ tiếp tục tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Đông Anh, Hà Nội.

Nga Thanh - Quỳnh Nguyễn